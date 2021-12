CASA SUBITO IN VALLE D'AOSTA: Grande alloggio con 5 camere a Quart, Villefranche

A Quart, in località Villefranche, vicino al Municipio, VENDESI grande appartamento posto al secondo piano con mansarda di una casa recentemente ristrutturata. L'alloggio è già predisposto per essere diviso in 3 unità immobiliari separate. Attualmente l'immobile si compone di un grande soggiorno con terrazza a Sud, cucina abitabile, 5 camere, balcone e 3 bagni. Al piano superiore ci sono ulteriori mq100 nello stato grezzo, da cui si possono ricavare altre camere oppure un ulteriore alloggio. All'esterno parcheggio, autorimessa e area verde di proprietà. € 238.000,00

Informazioni in agenzia, Via Conseil des Commis, 10 - 11100 Aosta Italy cell. 329 2130660 - 347 2372916

immobiliarediemoz@gmail.com www.patriziadiemozimmobiliare.it