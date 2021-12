Pas 'La Zone Franche enfin en Conseil régional'

Lors de la dernière séance du conseil régional, on a parlé de Zone Franche! Il semble quand même bizarre que qui s'est fait fondamentalement porte-parole de nos instances soit un représentant de la minorité et militant d’un parti National (Stefano Aggravi Lega VdA, ndr.)

Évidemment la “Valdostanità” fait une percée dans un parti qui regarde la plupart du temps Milan et Rome et surtout qui préfère être bercé par Draghi. Nous espérons que la majorité politique, dirigée par l’Union Valdôtaine, ne joue pas à cache-cache entre une commission et l’autre et qu'elle concrétise ce droit de la Vallée d'Aoste.