CUCCIOLI DI BULL DOG INGLESE CERCANO FAMIGLIA

Cerchiamo adozione per questi cuccioli nati ‘sfortunati’. Bull dog inglesi puri (con pedigree) si affidano DOPO L’EPIFANIA con vaccinazioni in regola, microchip e obbligo di sterilizzazione, preferibilmente in Lombardia, Veneto e Emilia. Astenersi perditempo. Per info inviare messaggio whatsapp a 3395088227