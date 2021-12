Progetto Alcotra “Parcours civique et professionnel en montagne” riunito ad Aosta

Venerdì 17 dicembre 2021 presso l’Auditorium dell’Istituto Musicale Pareggiato della Valle d’Aosta – Conservatoire de la Vallée d’Aoste, nella sede di Torre dei Balivi, si è riunito il Comitato di Pilotaggio del Progetto ‘Parcours civique et professionnel en montagne - PCPEM’ finanziato dal Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia/Francia Alcotra 2014/2020 (FESR). All’ordine del giorno il bilancio delle azioni messe in atto sul territorio e l’analisi dei progressi compiuti. I relatori, infine, hanno ipotizzato il futuro del progetto.

All’evento hanno relazionato l’Assessore Luciano Caveri, la Sovrintendente agli Studi Marina Fey, la Vicepresidente del Conseil Départemental della Haute-Savoie Myriam Lhullier accompagnata da una delegazione francese, oltre a dirigenti, insegnanti e alunni delle scuole coinvolte. Hanno, inoltre, preso la parola Ingrid Troyer, segretaria della Fondazione Montagna sicura e Davide Genna, Capo dell’ufficio di rappresentanza a Bruxelles per il Dipartimento delle politiche strutturali e degli affari europei.

Gli assi principali del progetto interessano:

l’educazione ai media e all’informazione con l’obiettivo di sviluppare lo spirito critico;

la scoperta di mestieri collegati alle specificità del territorio;

lo stimolo ad una cittadinanza attiva e ad un impegno positivo presso i giovani;

la promozione di una identità europea “giovane”;

aumento della mobilità degli alunni e degli insegnanti al fine di favorire maggiori scambi utilizzando una lingua comune come metodo di confronto.

Il Comitato di pilotaggio ha preso atto del buon andamento generale del Progetto: ad oggi risultano, infatti, coinvolti nelle attività proposte dal progetto complessivamente 2965 alunni da una parte e l’altra della frontiera; si sono svolte 4 giornate transfrontaliere, 36 cantieri giornalistici e sono stati prodotti 330 articoli online, grazie alla collaborazione con il gruppo di giornalisti del collectif WeReport.

Le produzioni scritte sonno state riunite in due books di circa 1000 pagine e un book che raccoglie alcuni fra gli articoli più significativi.

Saranno coinvolte nel progetto 3 nuove istituzioni scolastiche francesi: il collège Frison Roche à Chamonix, il collège Verney à Sallanches e il collège Camille Claudel à Marignier

Nello sviluppo a medio termine il progetto sarà esteso ad altre istituzioni scolastiche e sarà riproposto durante la nuova programmazione Alcotra 2021/2027.

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 dicembre, a Palazzo regionale, si è riunito il Comitato Tecnico del progetto che si è messo al lavoro per organizzare la prossima giornata dedicata all’Educazione ai Media e all’Informazione (EMI), in programma l’11 e 12 maggio a Chamonix.

“La cooperazione territoriale – dice l’Assessore Luciano Caveri - offre nell’ambito della politica regionale diversi strumenti per far cadere psicologicamente le frontiere e, soprattutto, per lavorare insieme su progetti come quello che è stato presentato oggi. Questi rapporti non si fermano di certo qui. Nell’ambito della programmazione 2021/2027 abbiamo molte frecce al nostro arco per rendere ancora più facili questi rapporti fra due paesi che vivono attorno al Monte Bianco. La nuova, ed importante, prospettiva di collaborazione scolastica nel settore dell’insegnamento in ogni ordine e grado sino all’Università dalla Valle d’Aosta verso la Francia che sarà possibile grazie ad uno dei 12 articoli del Trattato Italia-Francia firmato dal Presidente francese Macron e dal Primo Ministro Mario Draghi, ci permette di guardare al futuro del Progetto con la giusta serenità e prospettiva di lavoro”.

Il budget totale del progetto ammonta a circa 1.647.000 euro. Allo stato attuale sono stati spesi circa 500.000 euro da parte del Département Haute Savoie e 300.000 euro dalla Regione Valle d’Aosta.