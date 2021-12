Mattarella saluta Papa Francesco prima dell'addio al Quirinale

A poco meno di due mesi dalla fine del suo settennato, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato ricevuto stamane in udienza privata da Papa Francesco.

Il colloquio privato tra il Papa e il Presidente Mattarella è durato circa 45 minuti, poi il Capo dello Stato ha incontrato il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato e l’Arcivescovo Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati.

Secondo il comunicato vaticano “durante i cordiali colloqui in Segreteria di Stato è stata espressa soddisfazione per le buone relazioni intercorrenti tra la Santa Sede e l’Italia, e ci si è soffermati su alcune questioni relative alla situazione sociale italiana, con particolare riferimento ai problemi della pandemia e alla campagna di vaccinazione in atto, alla famiglia, al fenomeno demografico e all’educazione dei giovani. Nel prosieguo della conversazione sono state prese in esame tematiche di carattere internazionale, con speciale attenzione al Continente africano, alle migrazioni e al futuro e ai valori della democrazia in Europa”.

“Grazie per la sua testimonianza”, così il Papa ha salutato Mattarella che si apprestava a lasciare la Biblioteca privata. Francesco ha voluto donare al Presidente della Repubblica la prima copia autografa del Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2022 e che non è stato ancora pubblicato.

Quella odierna per Mattarella è stata una visita di congedo: il Capo dello Stato infatti lascerà il Quirinale alla fine del mandato presidenziale che scade il 3 febbraio 2022. Più volte il presidente della Repubblica ha chiarito di non essere interessato alla rielezione come accaduto per il suo predecessore Giorgio Napolitano.

Mattarella – che ha compiuto 80 anni nel luglio scorso - è stato eletto Presidente della Repubblica dal Parlamento Italiano il 31 gennaio 2015 alla quarta votazione, la prima con maggioranza semplice. Democristiano dell’ala sinistra del partito, è stato deputato dal 1983 al 2008, ministro dei Rapporti con il Parlamento, ministro della Pubblica Istruzione, ministro della Difesa e Vicepresidente del Consiglio dei Ministri.

Dal 2011 al momento dell’elezione al Quirinale ha svolto le funzioni di Giudice della Corte Costituzionale.