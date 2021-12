“Sillabart” di Alberto Brusa

Straordinario talento e mente brillante: così definirei, in sintesi, il lavoro di Alberto Brusa. La sua capacità di dare un "volto" all'ironia, di dare un corpo a un concetto, e non è cosa da poco.

Un linguaggio artistico molto particolare, che trascende l'opera in sè (seppur l'oggetto in questione sia preziosissimo) per rimandare a qualcosa di astratto che ha a che fare con il cervello, con le associazioni mentali, con il gioco. Infatti le sue creazioni hanno il grande merito di strapparci un sorriso e di sorprenderci. Di andare a risvegliare quella zona della mente che in alcuni è più spiccata, in altri meno, ma che è sempre un piacere riscoprire. E' quanto scrive nella presentazione Sara Merlino

BIOGRAFIA – Alberto Brusa è nato a Torino nel 1963. Si diploma Disegnatore Pubblicitario nel 1981 e lavora in ambiente grafico e pubblicitario dal 1983. Nel 2006 inizia a trasferire in ambito artistico l’esperienza e la creatività maturate con la sua professione. Dal 2009 partecipa alle collettive della Mostra Nazionale di Pittura Contemporanea “Santhià” ed alle Esposizioni di Arti Figurative presso la “Società Promotrice delle Belle Arti di Torino”.