Aosta:Nel fine settimana tornano le proiezioni alla Porta Prætoria

In occasione degli eventi organizzati per animare la città nel periodo delle festività natalizie e di fine/inizio d’anno, l’Amministrazione comunale rilancia nel fine settimana due iniziative che avevano riscosso il gradimento di cittadini e turisti lo scorso anno. A partire dalla serata di oggi e fino al 6 gennaio, ogni giorno sulla grande facciata dell’edificio prospiciente la Porta Prætoria che aveva accolto le proiezioni delle illustrazioni dell’Aosta romana del Maestro Francesco Corni verranno proiettati dalle ore 17 alle ore 24 di continuo due cicli di immagini.

Oggetto delle proiezioni saranno, nel primo album, alcune fotografie d’epoca di Aosta a cui si aggiungeranno quelle che i cittadini vorranno inviare e condividere con l’Amministrazione comunale, scrivendo a gabinetto@comune.aosta.it. La seconda presentazione raccoglie, invece, alcuni scatti del 26 febbraio 1973 che testimoniano la visita del Presidente della Repubblica Giovanni Leone ad Aosta in occasione del 25° anniversario dell’Autonomia e la cerimonia di consegna, da parte del Capo dello Stato, della Medaglia d’Oro al Valor Militare, conferita poco più di un anno prima alla Valle d’Aosta per il suo contributo alla guerra partigiana.

Inoltre, da domani, sabato 18 dicembre, nelle vie e piazze del centro cittadino, lungo gli assi del Cardo e del Decumano, torneranno a risuonare le composizioni dei musicisti selezionati dal bando “Ti regalo una musica”, proposto lo scorso anno dalla Cittadella dei Giovani in accordo con l’Amministrazione comunale.

Le composizioni di Duo Denfert, Mikol Frachey, Elisa Mammoliti con Massimo Bombino e Sylvie Blanc, Estremìa, The A.B.C., Groovin’ Around, Trouveur valdotèn, Serena Costenaro, Romantic Trio e Gilbert Impérial (trenta minuti di concerto per ciascun esecutore basato su repertorio classico e popolare e su produzioni originali) saranno diffuse tutti i giorni dalle ore 15 alle ore 19 fino al 6 gennaio.

Commenta l’assessore all’Istruzione, Cultura e Politiche giovanili, Samuele Tedesco: «Anche quest’anno abbiamo voluto rendere ancora più animata e attraente la città nel periodo delle festività attraverso una proposta semplice ma di elevato valore culturale che, nel caso delle proiezioni alla Porta Prætoria, costituisce motivo di riflessione sul passato e di riscoperta della storia cittadina attraverso il coinvolgimento della comunità e la condivisione delle memorie, mentre con la diffusione sonora delle composizioni di “Ti regalo una musica” intende infondere ai passanti un po’ di serenità e di svago con musiche di qualità promosse, all’epoca, anche per sostenere il mondo valdostano della musica in un periodo difficile che, purtroppo, si sta parzialmente riproponendo con notizie di nuovo preoccupanti sul fronte epidemiologico».