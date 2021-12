Unionturismo chiede il ritorno dei Remigini

I temi dell’attualità turistica nazionale con riferimento alla governance, alla normativa alberghiera, alla mobilità lenta (alberghi diffusi, Pro Loco, camperisti), alle Guide Turistiche, alle Terme, ai distretti Turistici ove far confluire le attenzioni delle istituzioni pubbliche, ai sostegni per gli operatori, al turismo scolastico con la proposta di fissare l’inizio dell’anno scolastico per tutti il 1° di ottobre, al tema scottante dei balneari, all’anno Santo in vista del Giubileo 2025, all’erosione delle coste e delle spiagge, alle misure contingenti per gli operatori e le imprese del turismo che hanno patito più degli altri gli effetti economici della pandemia.

E' lunga la lista dei problemi e delle proposte che UnionTutismo ha presentata al ministro del del Turismo, ma quella che salta agli occhi è la riapertura delle scuole il primo ottobre, tornando così ai Remigini, gli alunni che iniziavano il ciclo scolastico; ovvero quando le scuole aprivano il primo ottobre.

Sulle Pro Loco, in particolare, è stato consegnato al Ministro il documento redatto dal Presidente delle Pro Loco della Valle d’Aosta Pericle Calgaro con le riflessioni su queste meritevoli Associazioni nate 140 anni or sono nel Comune di Pieve Tesino.

Uno spazio è stato dedicato alle Terre martiri del sisma (Marche, Umbria, Abruzzo, Alto Lazio) con la richiesta di porre in capo alle Autonomie regionali le decisioni per la ricostruzione delle Comunità: a tale proposito, la Vice Presidente Barbara Cacciolari ha chiesto al Ministro di farsi promotore di un Osservatorio turistico permanente dedicato alle Regioni cuore dell’Italia per migliorare l’offerta turistica e sostenere la rinascita dei territori. il documento programmatico dell’Unionturismo consegnato al Ministro è stato redatto dal Dott. Vincenzo Ceniti ed integrato dal contributo della Presidenza Nazionale e di alcuni Consiglieri.

Il Presidente Nazionale dell’Unionturismo, Gian Franco Fisanotti, che non ha potuto essere presente per motivi di salute, ha espresso "pieno compiacimento per l’esito dell’incontro che avvia una proficua collaborazione con il Ministero volta a migliorare l’offerta turistica e l’accoglienza del Sistema Italia rendendolo competitivo ed attrattivo sul piano internazionale".