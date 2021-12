Nuovo picco dei contagi in Valle

L'ultimo bollettino di aggiornamento sull'epidemia Covid 19 in Valle d'Aosta, diffuso dalla Regione sulla base dei dati forniti dall'Usl, registra, nelle ultime 24 ore, 83 nuovi positivi, a fronte di 41 guariti. I casi testati sono stati 343 e i tamponi effettuati 2.106. Gli attuali positivi salgono a 814, di cui 794 in isolamento domiciliare. Stabili a 20, lo stesso numero di ieri, i ricoveri: 18 sono nei reparti ordinari e 2 in terapia intensiva.

Aggiornamento sulle quarantene Covid-19 nelle scuole della Valle d’Aosta

L’Assessorato dell’Istruzione, Università, Politiche giovanili e Partecipate informa che, in base alle disposizioni del Servizio di Igiene e Sanità pubblica dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, negli ultimi sette giorni sono state poste in quarantena 27 classi e si è attivata sorveglianza sanitaria con tamponi antigenici per 24 altre classi.

DAL 22 DICEMBRE LA VACCINAZIONE ANTI-COVID19 POSSIBILE ANCHE PRESSO LA CLINICA ISAV DI SAINT-PIERRE

Le prenotazioni si effettuano tramite il Portale di Poste Italiane

L’Azienda Usl informa che da mercoledì 22 dicembre 2021 la vaccinazione anti-Covid19 potrà essere effettuata anche presso la clinica ISAV di Saint-Pierre (Ao).

Le modalità di prenotazione per il vaccino anti-Covid19 (fino ad esaurimento dei posti disponibili) sono quelle consuete, dal portale di Poste Italiane: https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/

Il punto di vaccinazione ISAV effettuerà esclusivamente le TERZE DOSI, nelle seguenti date (e orari):

· 22 e 23 dicembre 2021, dalle ore 15.00 alle ore 21.00

5, 8, 13, 15, 19, 20, 22, 26, 27, 29 gennaio 2022, dalle ore 09.00 alle ore 16.00

L’accordo tra Azienda Usl e Isav spa ha validità fino al 31 gennaio 2022 e potrà essere rinnovato. Eventuali date ulteriori saranno comunicate tempestivamente e saranno disponibili sul Portale di Poste Italiane.

VACCINAZIONE ANTI-COVID A DOMICILIO:

MEGLIO EFFETTUARE LA PRE-ADESIONE

SOLO SE NECESSARIO

La modalità di vaccinazione a domicilio è riservata agli utenti non deambulanti o che non possono essere portati ai centri vaccinali

In considerazione dell’elevato numero di richieste di vaccinazione a domicilio pervenute, si rende necessario specificare che tale modalità di somministrazione è riservata agli utenti con difficoltà di deambulazione o in situazioni che non consentono loro di recarsi autonomamente (anche accompagnati) presso i centri vaccinali.

Il Portale Poste Italiane, tramite il quale è possibile eseguire la pre-adesione alla vaccinazione, riporta la voce “Vaccinazione a domicilio”: si raccomanda di selezionare questa opzione solo se realmente necessario.

“Attualmente sono in fase di vaccinazione a domicilio circa 2000 utenti, in tutta la Valle – spiega il direttore dell’Area territoriale, dottor Leonardo Iannizzi – e stiamo procedendo quanto più rapidamente possibile, considerando che i nostri utenti sono distribuiti nei diversi Comuni, anche lontani tra loro e che una inoculazione può richiedere, per motivi anche legati alle condizioni di anzianità e di fragilità delle persone, fino a 40 minuti.

Pertanto, chiediamo ai cittadini di effettuare la pre-adesione alla vaccinazione a domicilio solo se realmente necessario, in modo da non rallentare il lavoro delle équipe di vaccinazione impegnate sul territorio. Ad oggi, contiamo circa 350 utenti che hanno selezionato in maniera autonoma questa opzione”.



Coronavirus in Italia, il bollettino del 17 dicembre: 28.632 nuovi casi, i morti sono 120

Nelle ultime 24 ore 28.632 nuovi positivi, contro i 26.109 di ieri. I tamponi sono 669.160 (ieri 718.281), compresi i test rapidi. La percentuale di positivi è al 4,3% (era al 3,6%). I decessi totali, dopo alcuni riconteggi, arrivano a 135.421. Il numero dei positivi dall'inizio della pandemia, compresi morti e guariti, sale a 5.336.795. I guariti sono 4.869.406. Le persone in terapia intensiva sono 923 (+6)

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 5.336.795. Le vittime in totale sono 135.421, con 120 decessi segnalati nell'ultimo bollettino (ieri erano 123, compresi altri riconteggi). I guariti sono 14.457 nelle ultime 24 ore e 4.869.406 in totale. I ricoverati con sintomi sono 7.520 (+182). Sono invece 323.525 le persone in isolamento domiciliare (+13.850). I tamponi sono in tutto 129.104.696 - di cui 70.101.368 processati con test molecolare e 59.003.328 con test antigenico rapido -, in aumento di 669.160 rispetto al 16 dicembre. Le persone testate sono finora 39.306.093, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Da lunedì Veneto, Marche, Liguria e Trento saranno in zona gialla, il ministro Speranza ha firmato l'ordinanza. Il bollettino con i contagi di oggi: 28.632 casi e 120 morti. Iss: "Incidenza sale da 176 a 241, Rt scende a 1,13". Aumenta l'occupazione dei reparti di terapia intensiva e area medica. Da ieri partite le somministrazioni di vaccino ai bambini da 5 a 11 anni, Costa: "Entro marzo possibile vaccino per 0-5 anni".

Somministrate le prime 15mila dosi. Crisanti: "I dati dicono che i vaccini sono sicuri anche sui bambini". Annullati eventi per Natale e Capodanno in Campania, Trentino, Roma e Milano. Rasi: "Occorre ridurre la durata del Green Pass, dopo 5-6 mesi perde validità"