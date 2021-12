Sfilata dei Babbi Natale in moto domenica 19 dicembre ad Aosta

Domenica 19 dicembre 2021, alle ore 11.00, in piazza Chanoux ad Aosta arriveranno i Babbi Natale in moto: 30 equipaggi sfileranno nelle vie cittadine per giungere nel cuore del capoluogo regionale, dove consegneranno alle associazioni di volontariato valdostane il ricavato della Castagnata solidale che si è tenuta a novembre scorso.

La parata di domenica costituisce infatti il secondo appuntamento dell'iniziativa di beneficienza organizzata dai gruppi motociclistici della Valle d'Aosta, con il patrocinio del Consiglio Valle e del Comune di Aosta. E proprio in piazza Chanoux, nel gazebo allestito appositamente, i "Babbi Natale in moto" distribuiranno i regali di Natale alle associazioni di volontariato del mondo della disabilità e della tutela dei minori.

«Questo evento - dice il Consigliere segretario Luca Distort - rappresenta un ottimo esempio di sinergia tra un'iniziativa spontanea del territorio e le Istituzioni. I gruppi motociclistici diventano protagonisti di un evento solidale che rappresenta bene la mission di generosità che è insita nel loro DNA e che consentirà di regalare gioia, attraverso un dono, a che ne ha più bisogno, insieme alle emozioni che le "due ruote" sanno regalare a chi le guida come a chi le apprezza, anche solo nel vederle.»