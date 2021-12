Il grande occhio di Gianni Nuti

Come anticipato nei giorni scorsi dal sindaco Nuti in occasione dell’approvazione dell’ampliamento della videosorveglianza alla zona dell’autostazione, dei Giardini Lussu e dei tratti di mura romane di via Matteotti e della Tour du Pailleron, la rete del sistema comunale è destinata a breve a estendersi ulteriormente.

Nel corso dell’ultima seduta la Giunta ha, infatti, approvato la proposta tecnico-economica presentata dalla società partecipata In.Va. contenente lo studio di fattibilità per l’evoluzione del sistema integrato e l’offerta per la realizzazione del suo ampliamento all’interno del quartiere Cogne.

Dopo la copertura dell’area di place Soldats de la Neige in corrispondenza dei plessi scolastici presenti, già operativa, il nuovo studio, presentato dalla società In.Va. prevede ora il monitoraggio di diverse aree sensibili all’interno del quartiere Cogne, e in particolare via Elter zona Nord, tra via Cavagnet e via Chamonin, le zone Est (grattacieli e nuova rotonda) e Ovest di via Chamonin, la rotonda di via Monte Grivola in corrispondenza di corso Saint-Martin-de-Corléans, le Scuole dell’Istituzione scolastica “Lexert”, il parcheggio all’angolo tra via Chamonin e via Vuillerminaz, i giardinetti e il campo da basket della stessa via Vuillerminaz e l’area adibita a sede mercatale e parcheggio di via Mont Fallère e via Monte Cervino.

Le zone sono state individuate a seguito di valutazioni condivise tra l’Amministrazionecomunale e la Questura di Aosta confermate nel corso di diversi sopralluoghi a cui hanno partecipato il Comune, la Questura di Aosta e la società In.Va.

nella foto Gianni Nuti il sindaco che vuole una Capitale sicura

Date le dimensioni del progetto, l’intervento verrà diviso in tre lotti corrispondenti ad altrettante zone di interesse: il lotto 01 A comprendente via Elter e via Chamonin; il lotto 01 B (area della scuola dell’Istituzione scolastica Lexert) e lotto 01 C (giardinetti e campo da basketdi via Vuillerminaz e area di via Mont Fallère/via Monte Cervino).

Il costo complessivo dell’intervento ammonta a circa 358 mila euro.

In una prima fase è stata finanziata la realizzazione dei lotti 01A e 01C con la somma di 286.517 euro, mentre il completamento del lotto 01B troverà copertura nel corso del 2022. Come per i precedenti interventi di ampliamento, anche in questo caso i nuovi impianti della rete di videosorveglianza comunale saranno collegati al network federato composto da oltre120 telecamere collegate in rete e distribuite sull’intero territorio urbano, a sua volta esteso alle Forze dell’Ordine (Polizia Locale, Questura, comando dei Carabinieri e caserma della Guardiadi Finanza) tramite un collegamento in fibra ottica dedicato.

Il progetto individuato dallo studio di fattibilità di In.Va., comprende la realizzazione dell’infrastrutture di base e le opere civili, la realizzazione della nuova rete di alimentazione dell’impianto, la fornitura e la sistemazione dei nuovi quadri per le telecamere, l’installazione di 51 telecamere digitali ONVIF con risoluzione FULL HD o superiore, oltre a due nuovi sistemi di registrazione in alta affidabilità e ad alta capacità (10 Tbyte o superiore) presso uno o più nodi di raccolta del network federato.

Sono anche inclusi nella proposta di In.Va. la progettazione esecutiva delle opere civili, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza, nonché la fornitura dei cartelli con le informative legali e tutte le licenze software relative al sistema informatico di controllo e di condivisione delle immagini.