Aosta: Un ricco Capodanno per dare una spinta alla ripartenza

Teatro Splendor Concerto della piccola Orchestra Avion Travel (ore 18.00)

Piazza Chanoux Installazioni luminose, lasershow emusica a cura di Laser Entertainment srl per la direzione artisitca di Silent Media Lab di Andrea Carlotto (dalle ore 18 alle ore 01.00)

Teatro della Cittadella dei giovani Il Capodanno delle Famiglie – Il Teatro necessario presenta Clown in Libertà (ore 21.30)

Il Concerto di Capodanno – I Magnetics in concerto (dalle ore 23.30 alle ore 01.00).

E’ il trittico di manifestazioni volute dall’Amministrazione comunale di Aosta per dare un taglio netto con il passato e dare una spinta alla ripartenza.

“Un trittico – ha sottolineato Alina Sapinet, assessora comunale al Commercio e Turismo – che si aggiunge ad altre iniziative in corso: Piazza Chanoux e in Piazza Roncas esistono già diverse iniziative per tutto il periodo natalizio ed in particolare la pista di ghiaccio per principianti realizzata in Piazza Chanoux e la “Giostra carosello” per bambini in piazza Roncas; il tutto con l’obiettivo di valorizzazione e riqualificazione le piazze e le vie cittadine nelle zone di Piazza Roncas, Place des Franchises, Piazza Porta Praetoria e Viale Conte Crotti sono state organizzate varie animazioni natalizie per adulti e bambini”.

E così è che, come scrive Dire, Aosta dice "arrivederci" al suo consueto Capodanno in piazza, ma propone appuntamenti alternativi per attendere insieme l'arrivo del 2022. Alle 18 al teatro Splendor si esibirà in concerto la Piccola Orchestra Avion Travel, vincitrice del Festival di Sanremo 2000, con un repertorio che spazia dal pop al rock, alla rivisitazione del repertorio della musica tradizionale e cantautoriale, fino alla classica. Gli Avion Travel saranno anche il 1 gennaio alle 11.30 nel Salone ducale del municipio, per un saluto augurale.

Dalle 21.30, il teatro della Cittadella dei giovani di viale Garibaldi ospiterà il Capodanno delle famiglie: la compagnia di circo teatro Carpa Diem presenterà lo spettacolo "Dolce e salato", pensato per il target delle famiglie con bambini solitamente penalizzato da una festività come quella del Capodanno, per orari e per mancanza di proposte specifiche.

Alle 23.30 sempre nel teatro della Cittadella si terrà il concerto di Capodanno con I Magnetics, una delle band musicali più energiche dell'attuale panorama musicale italiano, un contagioso mix di ska, reggae e rock. Per tutti gli eventi l'ingresso è libero, con prenotazione obbligatoria. Serve il super green pass. Dalle 18 all'una, in piazza Chanoux ci saranno installazioni luminose, lasershow e musica a cura della Laser Entertainment, sotto la direzione artistica di Silent Media Lab di Andrea Carlotto.

Il costo complessivo degli eventi, presentati questa mattina nel Salone ducale del municipio dal sindaco Gianni Nuti, dal presidente del Consiglio Valle Alberto Bertin, dall'assessora al Turismo Alina Sapinet e dal curatore Enrico Montrosset, è di 78.000 euro.