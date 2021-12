A novembre l’inflazione corre al 3,7%. Per i Consumatori sarà un massacro

La spinta al rialzo dei prezzi «non potrà che influire negativamente sui consumi natalizi: quest’anno per i regali di Natale una famiglia spenderà mediamente 119,20 euro, con un calo del -2,2% rispetto al 2020. Paiono ottimistiche – dice Federconsumatori – le stime diffuse in questi giorni che parlano di spese di circa 300 euro a famiglia per i regali: sicuramente non prendono in considerazione anche le famiglie che si trovano in situazione di maggiore difficoltà, precarietà e incertezza, a causa degli aumenti oltre che della pandemia