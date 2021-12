Ermanno Bonomi eletto presidente di Ascom-Aosta nella continuità di Beppe Sagaria

Ermanno Bonomi, 58 anni, con trascorsi di amministratore pubblico e presidente dell'Ivat è il nuovo Presidente Ascom Aosta; è stato eletto nel corso della riunione tenutasi in data odierna.

Le imprese che si sono recate all’urna presso la sala BCC di Via Garibaldi 3 sono oltre 70 su 150 aventi diritto al voto. Lo spoglio ha decretato un plebiscito a favore del neo Presidente con 70 voti validi su 70 attribuiti. Bonomi succede a Giuseppe Sagaria, vittima del covdi l'11 dicembre dello scorso anno.

Nell’esprimere soddisfazione per l’importante incarico, Ermanno Bonomi ha commentato: “Come il mio predecessore metterò a disposizione esperienze e competenze a tutte le imprese di Aosta associate che rappresentano un numero rilevante in Valle e dalle quali mi attendo suggerimenti e stimoli per far uscire l’intera categoria dalla crisi pandemica”. Nelle prossime settimane sarà nominato il nuovo Consiglio Direttivo di Ascom-Aosta.

Graziano Dominidiato, Presidente Confcommercio VdA da parte sua sottolinea che “l’elezione di Bonomi è un riconoscimento al valore della persona e del professionista impegnato ad affermare e contribuire attivamente rispetto alle necessità dei commercianti del capoluogo aostano e rappresentando anche un interlocutore privilegiato e credibile nei confronti delle istituzioni”.

Soddisfatto per la partecipazione all'assemblea elettiva anche Adriano Valieri, Direttore generale di Confcommercio VdA, per il quale "la massiccia partecipazione all’assemblea è stata un importante risultato che premia l’attività dell’’Associazione in questi anni di pandemia e del lavoro svolto dal compianto Giuseppe Sagaria”.

ERMANNO BONOMI: 58 anni, commerciante e titolare dell’azienda Derby Ceramica e di un’attività commerciale in Via Sant’Anselmo ad Aosta ha ricoperto diversi ruoli di rilievo quali Vice sindaco di Saint -Pierre, Presidente dell’Ivat e membro del Consiglio di Confcommercio Valle d’Aosta. Nelle prossime settimane verrà eletto il direttivo di Ascom Aosta.