Valledaostaglocal Aostacronaca e Aostasports si tingono di rosa

Prosegue il piano di ristrutturazione delle testate giornalistiche Aostacronaca e Aostasports che entrano nel gruppo editoriale MoreNews di Cuneo dopo la fine della collaborazione con PgComunicazione di Patrizio Gabetti.

La prima svolta della nuova gestione è la nomina di Fabrizia Pavetto, giornalista pubblicista con una lunga esperienza nell’attività radiofonica, in particolare a Top Italia Radio.

Le dimissioni di Patrizio Gabetti consentiranno di rilanciare le due testate che dopo 12 anni avevano bisogno di una riorganizzazione e di nuova voglia di fare per proiettarsi nel futuro. MoreNews, infatti, dal 1997 segue passo a passo i Clienti, accompagnandoli nell’era digitale. Siti internet, CMS, giornali online, blog, e-commerce, pubblicità online, hosting, posta elettronica e tanti altri servizi dedicati.

Aostacronaca e Aostasports sono entrati a far parte di un gruppo con iltre 680.000 lettori al giorno tra Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia, Montecarlo e Costa Azzurra. Oltre 16 milioni di pagine consultate ogni mese dagli utenti (fonte Google).

Il più grande gruppo di editoria online privata in Italia. Pluri premiati al QOLL (Festival dei Quotidiani online locali).

Aostacronaca e Aostasports, ancor più di ieri, continueranno ad essere una voce libera e imprevedibile per rispondere all’esigenza dei lettori valdostani di trovare una voce che non sia scontata e sia capace di estraniarsi da quella divisione per bande e tifoserie che è diventata una costante, sempre e comunque, sia che si parli di calcio, di politica o di economia.

Ci siamo talmente abituati a questa realtà che ormai sono addirittura i partiti a inseguire le divisioni, nate spesso sui social, senza avere più nemmeno la forza di proporre una contrapposizione su base ideologica.