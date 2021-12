Lotteria e asta benefica per una scuola in Madagascar delle Suore di San Giuseppe

La Lotteria e l’Asta di beneficienza si terranno domenica 19 dicembre 2021 nel corso di un pranzo di beneficienza organizzato al Grand Hotel Billia in presenza del Principe Vittorio Emanuele, capo della Casa Reale, della Principessa Marina e del Principe Emanuele Filiberto.

Una raccolta a favore di un progetto finalizzato all’approntamento di una scuola in Madagascar con il presidio in loco delle Suore della Congregazione di San Giuseppe di Aosta.

Il mattino dello stesso giorno sarà anche celebrata dal Vescovo di Aosta Monsignor Franco Lovignana la Santa Messa c/o la Chiesa di Sant’Orso ad Aosta alle h 11:45.

“Siamo grati – commenta Giovanni Girardini Delegato della Valle d’Aosta dell’Ordine al Merito di Casa Savoia e dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro - per la grande generosità e sensibilità dimostrate da parte degli artisti, con opere di qualità che possono essere anche acquistate fuori asta fino alla giorno di sabato contattandoci direttamente. Il nostro obiettivo è di arredare la scuola e renderla operativa in tempi celeri in uno dei Paesi più poveri del pianeta”.

Di seguito le opere e gli artisti che hanno aderito

Lotteria

ANDREA LEONARDI dono dell’artista Visitors 2009 Collage con cornice in acciaio, 49x48 cm, firma sul retro - con autentica - valutazione 1000/1200 euro - vendita ante Lotteria 600 euro

ARIANNA DI ROMANO dono dell’artista Tiger, Thailandia 2015 “E poi, a prendere il sopravvento è quella paura atavica che in rare occasioni si prova. Tuttavia, la bellezza di quegli occhi è un dono, ed è capace di far vagare sotto ipnosi anche durante i giorni successivi all’incontro.” Tac cuini di Viaggio. I miei pensieri in disordine. Stampa fotografi ca Fine Art, 50x70 cm, con cornice, fi rma e iscrizione dell’Artista – valutazione 500/660 euro -vendita ante lotteria 400 euro

OLIVIERO TOSCANI dono dell’artista Tre Cuori White/Black/Yellow 1996 “Tre cuori, una delle immagini più iconiche di Oliviero Toscani. Che differenza c’è tra il cuore di un bianco, il cuore di un nero quello di un giallo? Nessuna, apparteniamo tutti alla stessa razza umana.” Stampa fotografi ca Fine Art, 60x50 cm, con cornice – valutazione 1000/1200 euro – vendita ante lotteria 600 euro

Asta

FRAÇOIS CERISE dono del collezionista Contadino 1993 scultura in noce, 31x15x13 cm, firmato sul fondo Base asta 450 euro

LUCIANO REGAZZONI dono dell’artista Au-delà 2021 Tecnica mista su tela, 40x30 cm, firma sul fronte Base asta 450 euro

DONATO SAVIN dono dell’artista Pecorella 2021 Tufo (Dolomia), 25x13x16 cm, firma sul fondo Base asta 350 euro

SALVATORE CAZZATO dono dell’artista Pesce Bianco 2021 Tecnica Mista (stampa e colorazioni originali), 55x55 cm, con passe-partout e cornice, firma e iscrizione sul retro: “Il pesce bianco nuota nell’abisso carico di Luce e Verità, guarda l’umana conditio spargendo nel pulsante spazio colorate emozioni.” Base asta 300 euro

JOËL BALAN riproduzione da opera originale di Franco Balan 2010/2011 dono del figlio dell’artista Lo Rey Umbert Stampa su legno con cornice 45x45 cm Base asta 300 euro

LUCIA VALLESI dono dell’artista Piatto decorativo 2016 Legno di noce con finitura in cera d’api firma incisa sul retro diametro 29,5 cm Base asta 250 euro

Per info: Giovanni Girardini + 39 370 1556555 – girardini.giovanni@libero.it