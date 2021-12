EN VDA LUNDI DÉBUTE LA VACCINATION POUR LES ENFANTS ENTRE 5 ET 11 ANS

À partir de vendredi à 10h, on pourra réserver la vaccination anti Covid-19 pour les enfants et les jeunes entre cinq et 11 ans et résidant en Vallée d'Aoste. Les vaccinations seront effectuées à partir du lundi 20 décembre dans les centres de vaccination de la Grand Place à Pollein et de Morgex: à Pollein à partir du 20 décembre, de 14h à 20h; du 27 décembre de 8h à 20h; à Morgex chaque lundi, du 20 décembre, de 14h à 20h. L'Usl de la Vallée d'Aoste, dans un communiqué, explique que "d'autres communications suivront sur les dates d'activation des autres centres de vaccination de la région".

"Le formulaire de consentement doit être signé par les deux parents", rappelle l'Usl, qui ajoute: "Il est recommandé qu'un seul parent-accompagnateur soit présent au moment de la vaccination". L'entreprise de santé explique que "6.000 doses de vaccin Pfizer à formulation pédiatrique ont été livrées aujourd'hui" et elles "seront utilisées pour la première dose de vaccination des enfants âgés de cinq à 11 ans. La deuxième dose devra être administrée après le 21e jour de la première dose".