APERTE LE PRENOTAZIONI PER LA VACCINAZIONE ANTI-COVID AL DRIVE-IN DI AOSTA

L’Azienda Usl comunica che nelle giornate di giovedì 16 e martedì 21 dicembre 2021, presso il Drive-in di Aosta (via Lavoratori Vittime del Col du Mont), sarà possibile effettuare la vaccinazione Anti-Covid19 – TERZA DOSE.

In queste due date, a titolo di sperimentazione, sono disponibili complessivamente 200 posti.

L’attività di vaccinazione sarà effettuata dalle ore 20:00 alle 24:00.

LE PRENOTAZIONI PER IL 16 E IL 21 DICEMBRE SONO POSSIBILI TRAMITE IL PORTALE DI POSTE ITALIANE

Potranno ricevere la vaccinazione Anti-Covid19 i cittadini maggiorenni sani (ovvero senza allergie o patologie) iscritti al Servizio Sanitario Regionale già immunizzati con prima e seconda dose, trascorsi non meno di 150 giorni da quest’ultima.

Saranno effettuate presso il Drive-in esclusivamente le TERZE DOSI, con vaccino a rMNA (Pfizer o Moderna)

In base all’esito della fase sperimentale e in forza della disponibilità di vaccini, sarà eventualmente possibile procedere “a regime” rendendo disponibili altre date, che saranno comunicate successivamente.

Le modalità di vaccinazione:

· L’accesso è consentito esclusivamente in automobile

· Il conducente dovrà arrestare il veicolo in coda, in prossimità del tendone adibito alla vaccinazione

· Un addetto all’accoglienza consegnerà la nota informativa, inviterà il conducente a prepararsi, fornendo tutte le informazioni necessarie e apporrà un contrassegno all’auto (un cono magnetico numerato)

· Il personale di servizio indicherà quando è il momento di avvicinarsi, con l’auto, alla tenda Drive-in

· All’interno della tenda, senza scendere dall’auto, l’utente sarà invitato a scoprire il deltoide (spalla) più vicina al finestrino e a rispondere ad alcune brevi domande del medico (anamnesi)

· Il personale amministrativo registrerà i dati dell’utente sul portale di Poste italiane e raccoglierà il consenso informato con la firma dell’utente

· L’infermiere vaccinatore somministrerà il vaccino e consegnerà il certificato di avvenuta vaccinazione

· L’utente dovrà osservare 15 minuti di attesa in auto, in un’area di sosta adiacente alla tenda Drive-in. In caso di necessità potrà richiedere assistenza al personale sanitario

Note:

· È necessario presentare la tessera sanitaria

· È richiesto un abbigliamento comodo (sarà necessario scoprire il deltoide-spalla)

· È assolutamente vietato scendere dall’automobile, durante tutta la procedura di vaccinazione, dall’avvicinamento fino al termine del periodo di osservazione

· Possono essere vaccinate più persone all’interno della stessa automobile (conducente e passeggeri)

· Il personale sanitario non può essere vaccinato al Drive-in (perché inserito in elenchi di priorità in altre sedi)

· Il servizio di effettuazione dei tamponi non subirà variazioni.