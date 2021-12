Fiavet-Vda preoccupata per stretta su viaggi

"Apprendiamo con grande preoccupazione quanto firmato ieri dal ministro della Salute. È una situazione di difficoltà che affossa maggiormente la possibilità del comparto di riuscire nuovamente ad emergere da una situazione a dir poco disastrosa. Il turismo e la fruibilità dei territori e spostamenti vengono nuovamente messi a dura prova".

Cosi Chiara Fabbri, presidente della Fiavet-Confcommercio Vda commenta l'ordinanza firmata ieri dal ministro della Salute Roberto Speranza che introduce, a partire da domani e fino al 31 gennaio, l'obbligo per chi arriva in Italia da un paese europeo di presentare alla partenza o ai controlli di frontiera, un test molecolare con esito negativo effettuato nelle 48 ore precedenti l'ingresso nel territorio nazionale oppure un test antigenico con tampone eseguito 24 ore prima. Per i non vaccinati, oltre al test negativo, è prevista una quarantena obbligatoria di cinque giorni dopo l'arrivo in Italia.

"Dall'inizio della pandemia- conclude Fabbri- il nostro settore e tutto il comparto turistico è sicuramente stato quello maggiormente colpito e meno sostenuto".