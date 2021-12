Successo della Bottega dei Sogni in Francia

Ancora un impegno importante per “La Bottega dei Sogni”, il gruppo valdostano che da anni si esibisce con costumi creati artigianalmente per il Carnevale veneziano. Alcuni membri dell'associazione sono infatti appena tornati da Angers, in Francia, dove sono stati invitati per un evento dedicato a Venezia.

Il gruppo si è esibito dal 30 novembre al 12 dicembre, sul palco di una grande sala per ricevimenti dove erano presenti ogni giorno circa 400 commensali che dopo il pranzo assistevano allo spettacolo comprendente anche performances di un cantante, di un fisarmonicista, di un comico e di un duo di contorsionisti.

Le esibizioni del gruppo valdostano sono state particolarmente apprezzate e applaudite dal pubblico presente tanto che l’agenzia organizzatrice dell’evento lo ha già inserito nel cast per altre manifestazioni del prossimo anno.

La Bottega dei Sogni di Aymavilles ha deciso di iniziare a metà gennaio un corso per preparare ed accogliere nel gruppo persone che volessero farne parte.

Chi fosse interessato può mettersi in contatto, per maggiori dettagli, al numero 3381282770.

Riverberi

Ma quando nasce a Venezia l’usanza di vestirsi con un costume durante i giorni del Carnevale?

Per saperlo dobbiamo fare un salto indietro nel tempo perché l’usanza risale a molti secoli fa. Siamo all’inizio del Quattrocento, quando a Venezia alcuni gruppi di giovani patrizi e gentiluomini dettero vita a circoli di divertimento. Si chiamavano Compagnie della Calza e il loro scopo era quello di organizzare feste e spettacoli per donare allegria alla città. Il Carnevale dunque diventò il giusto momento per dar sfogo alla fantasia e alla vivacità di questi gruppi, in un periodo di particolare fermento artistico e culturale per la città. E’ dunque a loro che si deve l’introduzione del costume per festeggiare il Carnevale: era anzi d’obbligo indossarlo perché chi sgarrava veniva scherzosamente punito.

Oggi camminando tra le calli brulicanti di presenze curiose, chi indossa costumi d’epoca certo si fa notare per opulenza e ricchezza di particolari.

Ma anche frequentando la Bottega dei Sogni di Aymavilles si respita l'atmosfera l'opulenza e l'eleganza della Venezia che fu.