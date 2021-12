La Cogne Acciai Speciali riprende la campagna di vaccinazione in aziend

"Nella consapevolezza del ruolo sociale che deve rivestire una realtà imprenditoriale come quella della Cogne Accia Speciali nel raffronto con il contesto che la ospita e, soprattutto, nei confronti dei propri dipendenti, la Direzione dell’azienda ha ritenuto opportuno proseguire l’azione a supporto dell’attività vaccinale svolta dal servizio sanitario locale – spiega il Direttore generale Monica Pirovano – anche per la somministrazione della terza dose. Il fatto che al nostro interno possiamo contare su due medici del lavoro e due infermieri, oltre alla collaborazione della Croce Rossa Italiana, ci permette in qualche modo anche di rispondere all’appello lanciato dall’Azienda Usl della valle d’Aosta per incrementare la vaccinazione sul territorio regionale. La nostra vuole essere un’azione sinergica, resa possibile grazie alla partecipazione e alla volontà di tanti soggetti, ai quali va il nostro grazie e la gratitudine dei vertici aziendali".

Potranno accedere alla vaccinazione anche coloro che non hanno effettuato le prime due dosi all'interno dello stabilimento ma si sono avvalsi dei centri vaccinali sul territorio.

Come evidenziato, l’azienda è disponibile a vaccinare sia i dipendenti che i familiari, dando comunque la priorità ai lavoratori. Dall’11 gennaio saranno quindi sottoposti a vaccinazione i dipendenti, mentre dal 15 febbraio potranno accedere al centro di vaccinazione interno allo stabilimento i familiari.

"La Cogne Acciai Speciali anche attraverso la ripresa della campagna vaccinale aziendale, ritiene di ottemperare agli obiettivi posti dai criteri ESG, sui quali l’azienda sta declinando i propri interventi e i propri investimenti, guardando al futuro come una realtà produttiva sempre più incline alla sostenibilità sociale, economica e ambientale. L’attività di vaccinazione all’interno dello stabilimento di Aosta – conclude il Direttore generale di Cogne Acciai Speciali - ci sembra infatti un’iniziativa che vuole essere, da un lato, un reale contributo alla salute e alla sicurezza dei nostri dipendenti e, dall’altro, un atto concreto per contribuire all’azione del sistema sanitario regionale in questo momento delicato, intervenendo in maniera indiretta in favore della ripresa”.