A Villeneuve donna picchiata e rapinata, bottino 50 euro

Una storia di violenza contro una donna, consumata nel centro cittadino di Villeneuve, che ha richiesto una serie di accurate attività d’indagine condotte in sinergia dai Carabinieri delle Stazioni di Donnas-Point San Martin e Saint Pierre fino all’emissione di una misura cautelare, da parte del GIP del Tribunale di Aosta, nei confronti di un cittadino extracomunitario da anni residente in Val d’Aosta.

I fatti risalgono alla fine del mese di novembre, quando la donna, una cittadina italiana, aveva conosciuto l’uomo e per alcuni giorni lo aveva frequentato fino all’epilogo violento della breve conoscenza. Infatti, l’uomo in uno scatto d’ira, sulla pubblica via nel comune di Villeneuve, colpiva la donna con dei pugni al volto per poi afferrarle la sciarpa e trascinarla a terra per calpestarla più volte e, minacciandola di morte, le sottraeva la borsa contenete la somma di 50 Euro per poi dileguarsi indisturbato.

La vittima, che aveva riportato delle lesioni lievi, alcuni giorni dopo l’aggressione ha avuto il coraggio di denunciare i fatti ai Carabinieri della Stazione di Donnas - Point San Martin che in collaborazione con i colleghi della Stazione di Saint Pierre hanno condotto le indagini e grazie anche all’ausilio delle telecamere di sorveglianza presenti nel comune di Villeneuve e le importanti dichiarazioni di alcuni testimoni hanno accertato la veridicità dei fatti e informato l’Autorità Giudiziaria denunciando l’uomo.

Il 14 dicembre l’extracomunitario è stato rintracciato e in esecuzione alla misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Aosta è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in quanto imputato dei reati di rapina e lesioni aggravate.(fonte carabinieri)