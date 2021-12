SEMPLIFICAZIONE DELLE MODALITA’ DI FORNITURA DEGLI AUSILI PER INCONTINENTI E STOMIZZATI

A partire da mercoledì 15 dicembre 2021, la gestione della fornitura di ausili per stomia, cateteri esterni e vescicali, raccoglitori per urina e ausili per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee viene interamente digitalizzata.



Gli assistiti titolari di un piano terapeutico in corso di validità dovranno rivolgersi direttamente a una delle farmacie convenzionate, muniti della sola tessera sanitaria, per ritirare gli ausili prescritti.



Grazie al processo di digitalizzazione, che coinvolge l’intero ciclo di gestione dei suddetti prodotti, al cittadino non è più richiesto di accedere trimestralmente al proprio distretto per ritirare le autorizzazioni alla fornitura.

Rimangono invariate le modalità per l’attivazione e il rinnovo annuale dei piani terapeutici da parte degli specialisti autorizzati.