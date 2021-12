Bibliothèque régionale Bruno Salvadori d’Aoste: à partir du 16 décembre 2021 prêts de Noël

À partir du 16 décembre, les usagers peuvent donc choisir et emprunter un paquet-cadeau contenant un roman, un essai, un DVD ou un CD, sélectionnés par le personnel de la Bibliothèque.

Cette année, pour guider les usagers dans leur choix, chaque paquet sera accompagné de la phrase « Parfait pour… ».

Après les difficultés que nous connaissons bien, la Bibliothèque a décidé d’accorder une attention particulière à chaque lecteur, en comptant sur le pouvoir qu’a la culture de susciter la confiance et d’activer la meilleure partie de notre intelligence. Ceux qui lisent, qui écoutent de la bonne musique ou qui regardent un film savent que chaque œuvre peut engendrer un large éventail d’émotions et que, selon les moments, elle peut stimuler des réflexions ou susciter des états d’âme changeants et divers. Ayant, depuis toujours, l’objectif d’offrir à chacun ce qu’il cherche, les bibliothécaires ont sélectionné des textes en fonction de thèmes, de personnages, de situations ou de lieux susceptibles de permettre à chaque lecteur de s’y identifier plus aisément, en envisageant les préférences individuelles, ou même ­ – pourquoi pas ? – en proposant des itinéraires inconnus mais tout aussi alléchants.

La composition du cadeau est ainsi le fruit d’une réflexion collective, afin de souligner encore une fois que la bibliothèque est un lieu non seulement de connaissance et de développement personnel, mais aussi d’accueil et de partage.

Dans le cadre de cette initiative, qui répond aux nombreuses requêtes des usagers, chacune ou chacun pourra donc choisir son paquet « Parfait pour… », auquel sont associés quelques mots indicatifs de son contenu. Les thèmes abordés dans chaque paquet sont nombreux et variés : narration, mais aussi art, histoire, philosophie, santé ou voyages et bien d’autres sujets encore. Le contenu de chaque paquet est rigoureusement secret, pour offrir à qui le choisit l’opportunité de découvrir de nouveaux horizons de lecture, qui sortent de ses habituelles préférences littéraires, musicales ou cinématographiques.

Une fois leur cadeau choisi, les usagers pourront faire enregistrer leur prêt au guichet. La durée du prêt reste celle prévue par le règlement, soit 30 jours pour les livres et 15 pour les CD ou les DVD. Et comme pour tous les autres documents, la restitution peut être effectuée dans n’importe quelle bibliothèque du Système Bibliothécaire Valdôtain.

Les paquets-cadeaux sont proposés à l’entrée de la section Adultes, jusqu’à épuisement.

Pour tout renseignement :

Bibliothèque régionale Bruno Salvadori

2, rue de la Tour du Lépreux – Aoste

Tél. : 0165 27 48 02 – courriel : pib.adulti@regione.vda.it

