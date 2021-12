Acquisto immobile e ristrutturazione: consigli e bonus da sfruttare entro il 2021

Ristrutturare casa può essere un processo talvolta oneroso, sebbene sia necessario. Il Decreto di Rilancio ha dato vita al Superbonus 110%, che sta vedendo un numero impressionante di adesioni. Tuttavia, questo non è l’unico bonus che può aiutare gli italiani a risparmiare sulle spese per migliorare il proprio immobile, ed è per questo che oggi scopriremo la lista completa degli incentivi da poter richiedere entro il 2021.

Bonus per ristrutturazioni edilizie

Oltre al Superbonus 110% esistono altre tipologie di bonus che possono essere sfruttati scegliendo tra detrazione, cessione o sconto. La Legge di Bilancio del 2021 si è posta come obiettivo primario quello di premiare i cittadini più virtuosi in fatto di contributo nella riduzione della spesa energetica per il pianeta. Nasce così l’Ecobonus, che proroga le detrazioni fiscali per gli edifici più efficienti a livello energetico fino alla fine di quest’anno.

Un altro cardine per il risparmio si chiama proprio Bonus Ristrutturazioni: si tratta di un incentivo che presenta estrema flessibilità e possibilità di personalizzazione. Questa detrazione fiscale è applicabile fino al 50% su un massimo di 96mila euro di spesa per ciascun immobile, sugli interventi di ristrutturazione edilizia e di manutenzione ordinaria o straordinaria, finalizzati ad apportare migliorie, al risparmio energetico, alla sanificazione, al recupero, alla demolizione seguita da ampliamento dell’immobile e per molti altri scopi.

Per quanto riguarda gli interventi finalizzati al risparmio energetico vi sono ad esempio le coperture esterne per ridurre la trasmittanza termica, ma anche installazione di impianti tecnologici, operazioni sugli infissi e l’acquisto di elettrodomestici di classe minima A+. È possibile ottenere questo incentivo in sede di dichiarazione dei redditi: in questo caso verranno recuperate, nel corso di dieci anni, dieci quote di importo, altrimenti è possibile richiedere la cessione immediata del credito di imposta o lo sconto immediato in fattura.

Consigli per gestire la ristrutturazione

Di qualsiasi portata sia il lavoro di ristrutturazione da compiere è bene procedere in modo cauto e per gradi, valutare accuratamente quali sono i lavori necessari, e stabilire una gerarchia in base all’urgenza, per evitare imprevisti e non incorrere in spese spropositate. Il primo elemento da valutare è la necessità degli interventi sulle opere murarie, un’operazione da svolgere obbligatoriamente con l’aiuto di un professionista esperto, che si assicuri di compiere un lavoro che rispetti i limiti delle normative e che aiuti ad organizzare gli spazi e la planimetria della casa nel modo più funzionale.

È poi fondamentale controllare l’impianto elettrico: questo deve sempre essere in buona salute affinché la casa possa regalare il massimo della sicurezza e del comfort a tutta la famiglia. In particolare, se la struttura ha più di 30 anni e avvengono spesso dei salti del contatore, andrebbe effettuata subito una revisione.

Inoltre, controllare il buon funzionamento dell’impianto di riscaldamento può prevenire spese troppo ingenti per una mancata ottimizzazione della distribuzione del calore. Infatti, non è sempre necessario effettuare interventi strutturali, che graverebbero comunque sulla spesa finale, a volte basta soltanto eseguire un controllo periodico sugli elementi già presenti nella propria casa. Per fare un esempio concreto, prima di installare un termostato smart controllabile da remoto, è possibile considerare di mantenere il vecchio radiatore in ghisa, https://www.acea.it/guide/termosifoni-in-ghisapurché sottoposto a regolare manutenzione e controllo, specialmente considerati gli enormi vantaggi di questo tipo di soluzione per il riscaldamento domestico. In sintesi, prima di decidere quali interventi apportare sull’immobile, è preferibile sempre fare una valutazione costi-benefici rivolgendosi possibilmente al parere di un esperto.

Ulteriori modi per risparmiare possono essere suggeriti dalla fantasia di ciascuno, e qui le possibilità sono davvero infinite. Liberare la propria creatività progettando soluzioni inusuali e alternative spesso può essere il segreto per una casa unica, dalla forte personalità, efficiente a livello energetico, ed economica.