A Natale regala un’emozione autentica con un gioiello: Bluespirit.com

Il Natale si avvicina, è arrivato quel magico periodo dell’anno che porta con sé regali e momenti in compagnia. E per far felice la propria fidanzata, un amico o un parente il dono migliore è senz’altro un gioiello. A tal proposito, la gioielleria Bluespirit offre un catalogo con moltissime idee regalo in vista delle festività natalizie. Il cliente può approfittare anche di spedizioni gratis per ordini di oltre 39 euro e di un servizio di personalizzazione e incisione dei nuovi preziosi.

Le idee regalo Natale su Bluespirit spaziano da bracciali tennis a collane, passando per orologi, orecchini e anelli. Sono in grado di arricchire ogni outfit, da quello più informale a quello più chic. Insomma, si tratta di soluzioni perfette per rendere ancora più unica questa speciale occasione.

I gioielli selezionati dallo store sono realizzati con i migliori materiali, sinonimo di preziosità e alta qualità: oro, argento, diamanti, gemme e perle. Il catalogo virtuale soddisfa davvero ogni esigenza, sia del pubblico maschile che di quello femminile.

Quanto ai brand, si incontrano Breil, Casio, Michael Kors, Emporio Armani, Sector No Limits, Scuderia Ferrari, Festina, Morellato ma anche le collezioni più recenti e alla moda, come i bracciali e le collane del marchio Chiara Ferragni.

Gli esperti del customer care sono sempre disponibili (telefonicamente o via e-mail) per consigliare nella scelta giusta. Il portale implementa anche una pratica sezione FAQ, dove si trovano risposte ai quesiti più frequenti.

Le spedizioni sono rapide e gratuite per ordini di oltre 39 euro. In alternativa, grazie al servizio Pick & Pay, il cliente può ordinare il nuovo gioiello online e ritirarlo in uno degli oltre 200 shop Bluespirit distribuiti in tutta Italia. Nei punti vendita abilitati si può richiedere in aggiunta la personalizzazione e l’incisione dei preziosi.

L’ottimo rapporto qualità prezzo caratterizza tutta la proposta di Bluespirit, ma sono attive anche variepromozioni. Sulle collezioni in diamanti, ad esempio, con un acquisto superiore a 100 euro gli sconti raggiungono il 40%.

Inoltre, iscrivendosi al programma fedeltà si riceve la Bluespirit Card, che riserva regali di benvenuto, offerte personalizzate e diverse agevolazioni. Raggiungendo il livello di membership Diamond ad ogni acquisto viene caricato sulla carta anche un credito pari al 5% della cifra spesa.

Sia per i gioielli comprati in negozio che per quelli ordinati online il reso è garantito entro 30 giorni. Concludono l’esperienza d’acquisto sullo store soltanto modalità di pagamento prive di ogni rischio: carta di credito, PayPal, bonifico bancario o in quattro rate grazie a 4X Oney.

Regala per Natale la magia di un gioiello Bluespirit. Acquistalo ora su www.bluespirit.com!