Sanzionati baristi e clienti senza greenpass

Nel mese di dicembre l’attività del Gruppo Carabinieri è intensa su molteplici fronti, anche se visto gli aumenti dei contagi è tra le priorità le attività di controllo finalizzate al contenimento della diffusione del coranavirus.

In particolare, i militari della Stazione di Nus dal primo dicembre ad oggi hanno svolto numerosi servizi tesi al controllo e al rispetto delle disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Numerosi sono gli esercizi commerciali controllati e gli avventori, in linea generale si è constatato il rispetto delle norme in vigore, ma in alcuni casi i militari hanno accertato il mancato rispetto delle predette norme tanto da parte dei singoli cittadini quanto da parte dei titolari degli esercizi pubblici.

Un barista è stato identificato mentre serviva un cliente al banco senza indossare la mascherina, dovrà pagare una sanzione pari a 280 Euro.

In un bar di Quart una coppia di giovani sono stati sanzionati perché trovati all’interno di un bar anche se sprovvisti del green pass, nella circostanza è stato lo stesso titolare della licenza ad avvisare i militari della Stazione che in quel momento transitavano vicino al bar, infatti, l’uomo aveva richiesto ai due giovani di esibire il green pass ma si erano rifiutati di farlo ed erano comunque entrati nel proprio bar.

Sempre a Quart un uomo è stato identificato e sanzionato mentre consumava all’interno di un bar anche se sprovvisto del green pass, in questo caso anche il titolare dell’esercizio commerciale è stato sanzionato per aver omesso il previsto controllo. Non solo violazione alle norme Covid, a Fenis il titolare di un bar è stato sanzionato per non aver rispettato l’orario di chiusura.