Marguerettaz al Pcp 'incoerente non votare il bilancio

"Se, come dice l'ex presidente Nicoletta Spelgatti, il Defr 'è più o meno come lo scorso anno', mi chiedo dove sia la coerenza di chi lo scorso anno lo ha votato, mentre quest'anno non lo farà". Lo dice Aurelio Marguerettaz, capogruppo dell'Union Valdôtaine, nella discussione sulla Finanziaria regionale in Consiglio Valle, nel pomeriggio di oggi. Quella di Spelgatti, esponente della Lega, "va bene, è una lettura politica ma va bene".

Diverso il caso delle "due consigliere che lo scorso anno erano in maggioranza e ora sono in minoranza", esponenti del Progetto Civico Progressista. Marguerettaz aggiunge: "Si invoca la stabilità, ma c'è chi ha già cambiato tre partiti in tre anni. La stabilità è anche coerenza. Oggi chi invoca la pianificazione, fa parte del partito del no a prescindere: il partito del no che vuole pianificare per bloccare, non è in sintonia con l'Union Valdôtaine".

Sul bilancio, il capogruppo del Leone rampante spiega: "Dagli interventi di oggi sembra che la Valle d'Aosta sia in una situazione disastrosa. Io non disconosco che vi siano delle criticità e che si potrebbe fare meglio, ma si poteva fare anche peggio. Questo bilancio, anche a parti invertite, sarebbe cambiato di poco, perché ci sono delle spese che sono obbligatorie e che lo ingessano.

Il compito di tutto questo Consiglio è quello di trovare le giuste soluzioni: ci troverete intorno a un tavolo per migliorare, non siamo invece d'accordo se arrivano solo delle critiche. Abbandoniamo le bandierine, evitiamo di cambiare opinione continuamente: chi lo fa, non fa bene alla politica".