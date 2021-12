Dalla Lega proposte per il futuro della Valle d’Aosta

Il Gruppo Lega Vallée d’Aoste ha presentato, nella giornata di 33 ordini del giorno legati al Documento di economia e finanza regionale, 4 emendamenti legati alla legge di stabilità regionale e 2 emendamenti legati alle disposizioni collegate.

Le iniziative presentate si pongono l’obiettivo di portare, nell’Aula del Consiglio Valle, temi importanti e dirimenti per il futuro della Valle d’Aosta, con un occhio attento alle reali esigenze della nostra Regione.

I primi tre emendamenti sono stati presentati insieme ai Gruppi Pour l’Autonomie e Misto. Il primo emendamento si pone l’obiettivo di riattivare il sostegno economico alle famiglie valdostane mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico (il c.d. bon de chauffage). Il secondo emendamento introduce, a carattere sperimentale per il triennio 2022/2024, una nuova misura di politica di sostegno alla natalità attraverso l’erogazione di un contributo una tantum denominato «Naître Valdôtain» con decorrenza 1° gennaio 2022 a favore di ogni nuovo nato. Il terzo emendamento modifica l’indennità di attrattività regionale riguardante la dirigenza medica ed il personale infermieristico estendendolo anche ad altre figure e professioni sanitarie che hanno subito e stanno subendo gli stessi fenomeni di forte carenza di personale che affliggono le prime due professionalità.

Infine il quarto emendamento, presentato solo dal Gruppo Lega, è volto a concedere alle lavoratrici e ai lavoratori titolari dei permessi di cui alla legge 104/1992 il lavoro agile.

Gli ordini del giorno si pongono invece l’obiettivo di tutelare chi vive e lavora in montagna, di sviluppare il turismo e lo sport nella nostra Regione, di garantire una maggiore equità sociale per i cittadini valdostani, di garantire una maggiore trasparenza nelle società partecipate e di tutelare le famiglie e le imprese valdostane. In particolare, uno degli ordini del giorno chiede l’istituzione di una Commissione speciale per analizzare le possibili applicazioni della zona franca (art. 14 dello Statuto speciale) nell’ambito dell’attuale quadro normativo comunitario di riferimento.

Con queste importanti iniziative il Gruppo Lega Vallée d’Aoste conferma, una volta di più, di sapere e voler portare il proprio concreto contributo alle necessità di tutta la comunità valdostana, in un’ottica di sviluppo del territorio e tutela delle famiglie.