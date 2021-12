Charvensod: Il Natale della ripartenza all'insegna della cultura e la socialità

“Gli eventi proposti spaziano dalla musica, alle parole, al racconto fino al divertimentotradizionale; la Commissione di gestione della Biblioteca ha fortemente voluto offrire agli Tsarvensolèn un’occasione di ritrovarsi per le feste natalizie dopo l’assenza dell’anno scorso”, afferma Chiara Bernardi, consigliere comunale e presidente della Commissione di gestione della Biblioteca.

“Quest’anno avremmo dovuto ritrovarci per Traditèn, la nostra tradizionale veillà nel suggestivoborgo del Capoluogo, ma abbiamo preferito rinviarla al prossimo anno per poterla viverepienamente con la convivialità che la contraddistingue; gli eventi proposti sono un modo persostituire, in piccolo, questo appuntamento nel rispetto delle norme anti-Covid19”, conclude ilsindaco Ronny Borbey.

Il 27 dicembre alle 20.45 Daniele Vallet racconterà, nel salone della scuola primaria di Plan-Félianaz il suo VéloEuropa, da poco concluso; il 30 dicembre, alle ore 20.45, nella chiesaparrocchiale di Santa Colomba, Manuela Lucianaz presenterà il suo libro Veillà, dialoghi fragenerazioni in Valle d’Aosta (End Edizioni), con l’accompagnamento musicale di Katia Perret peruna Veillà in musica; il 5 gennaio, alle ore 20.30, nel salone della scuola primaria di Plan-Félinaz sisvolgerà il tradizionale Tombolone dell’Epifania e il 20 gennaio, alle ore 20.30, presso il Centroservizi del Capoluogo si concluderà il Noël chez Nous con la Soirée à Cotillon.

Per gli eventi è richiesto il super green pass ed è obbligatoria la prenotazione telefonando a inumeri 0165 279709 o al 0165 279731, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.