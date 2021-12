Valle d’Aosta designata a organizzare, nel 2022, il Patrono dei Forestali nell’Abbazia di Vallombrosa

Come già avvenne nel 2000, la Regione autonoma Valle d’Aosta è stata designata per il prossimo anno a organizzare i festeggiamenti del patrono dei forestali San Giovanni Gualberto presso l’Abazia di Vallombrosa (Firenze), il 12 luglio 2022. In tale occasione sarà anche donato l’olio votivo che alimenterà per dodici mesi la lampada della cappella intitolata al Santo.

“Dopo 22 anni la nostra regione ritorna a Vallombrosa a organizzare il Patrono dei Forestali, - hanno commentato il Presidente della Regione Lavevaz e l’Assessore Davide Sapinet - una cerimonia solenne e importante, sia dal punto di vista religioso che civile, che darà alla Valle d’Aosta una rilevante visibilità, in particolare riguardo all’impegno della nostra comunità nell’ambito della salvaguardia del territorio e dell’ambiente”.