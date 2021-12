Approda in Consiglio il bilancio regionale

Il bilancio regionale pareggia nell’importo complessivo (compresi i residui differiti, il Fondo pluriennale vincolato, le contabilità speciali e le partite di giro) di euro 1.542.466.347,01 per l’anno 2022, euro 1.516.056.243,57 per l’anno 2023 ed euro 1.460.164.723,60 per l’anno 2024.

Il totale delle entrate di competenza - Totale entrate finali - previste per il 2022, al netto delle partite di giro, è pari a 1.386,9 milioni di euro; la previsione per i due anni successivi evidenzia un lieve calo. Il totale delle entrate di competenza previste per il 2021, senza considerare l’estinzione del prestito obbligazionario contabilizzata nel titolo 5, era inferiore e pari a 1.302 milioni.

Le spese previste per il triennio 2022-2024, distinte secondo il titolo. Il totale delle spese per il 2022, al netto delle partite di giro, è pari a 1.443.524.136,13 euro e, in applicazione dei principi dell’armonizzazione (cd. “competenza finanziaria potenziata”), include, oltre alla previsione formulata con riferimento alle spese di competenza dell’esercizio, anche quanto già iscritto ed impegnato per l’esercizio 2022 in seguito ai riaccertamenti ordinari effettuati negli esercizi successivi, nonché le riproposizioni di spesa vincolate ad entrate degli anni precedenti.

Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta si prepara alla consueta maratona finanziaria di fine anno. Convocata da domani a giovedì 16 dicembre, l'assemblea regionale sarà chiamata a esaminare il Documento di economia e finanza regionale (Defr) e tre disegni di legge: la legge di stabilità regionale, le sue disposizioni collegate e il bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022-2024, su cui relazioneranno i consiglieri Antonino Malacrinò (Fp-Pd) per la maggioranza e Stefano Aggravi (Lega) per la minoranza.

Su questi provvedimenti la seconda commissione "Affari generali" ha espresso parere favorevole a maggioranza nella riunione del 9 dicembre. I 35 consiglieri regionali prenderanno anche atto di sette relazioni della sezione regionale di controllo della Corte dei conti che riguarderanno il piano di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dalla Regione al 31 dicembre 2019; la legittimità e regolarità della gestione della società Inva spa nel periodo 2011-2018; il bilancio di previsione 2019-2021 dei Comuni della Valle d'Aosta; il rendiconto generale e il bilancio consolidato della Regione per l'esercizio finanziario 2019; la tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2020 e le tecniche di quantificazione dei relativi oneri; la gestione del servizio sanitario regionale nel 2020; il rendiconto generale della Regione per il 2020 e la relazione del presidente della Regione sui controlli interni.

Sarà infine trattato l'atto di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.

Vista la situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, l'adunanza consiliare non è aperta al pubblico, ma è trasmessa sul sito del Consiglio regionale, sul canale YouTube del Consiglio oltre che sul canale televisivo Tv Vallée al canale 15 del digitale terrestre. La tribuna stampa è invece accessibile ai giornalisti accreditati e muniti di certificazione verde, ricorda la Regione.