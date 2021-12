BETTINO CRAXI: LIBERTÀ E PERDIZIONE

Quel faccione tondo con due occhiali quadrati a televisore doppio, quelle due labbra carnose attorniate da guance gonfie e leggermente cadenti, quegli occhi sfingei, affilati dallo sguardo teso dei miopi paralizzavano per carisma e per terrore.

Una voce baritonale, ricca di “fondamentali” direbbe un musicista, arrotondata e calda marciava per frasi brevi a velocità variabili, intervallate da lunghe pause ipnotiche, talora tese verso il dopo, altre volte teatrali e vuote, come se i pensieri espliciti fossero stati deviati da interferenze interiori, inquiete.



Bettino Craxi sedeva in diagonale verso la sua destra e gesticolava con mani grandi e dita divaricate finché non le appisolava sotto il mento lasciando talora l’indice allungato sotto il naso o lungo la guancia, pronto ad essere puntato in aria su un’idea-forza, come chiamava lui, ovvero le linee qualificanti di un orizzonte politico futuro e raggiungibile, attorno alle quali guadagnare consenso e operare risolutamente.

Le parole, sempre meditate, si snocciolavano per raddoppi e accentuazioni come fanno i rapper moderni; qualche volta, il capo scattava verso il basso di poco, per dare maggiore enfasi, per sferzare un definitivo colpo di martello al concetto.

Fu l’ultimo uomo di spicco ed insieme la figura di transizione che apparteneva a un mondo destinato ad estinguersi, fatto di ritmi lenti e un’implacabile determinazione fondata su strategie militari, ispirate da scaltrezza ed enigmaticità: geloso delle proprie liturgie non risultava mai comprensibile fino in fondo al popolo, come la messa in latino della Chiesa preconciliare. Con lo sguardo del tempo che scolpisce e profila, molte sue parole oggi risultano chiare, scomode e vere. Il suo tramonto coincise con l’ascesa del sodale Berlusconi, e lì cambiò per sempre il modo di fare politica, ma ne compromise anche parte del suo valore, privandola della dignità di mestiere senza sostituirla con quella davvero giusta per noi: quella di un’arte.

Claudio Martelli, l’acuto intellettuale malinconico che gli stesse a fianco per molti anni condividendone fino in fondo i fasti e l’oblio, ricorda come risultasse fondamentalmente antipatico Craxi: a me, in effetti, giovane spettatore di dibattiti televisivi urtava la sua sicumera, la fermezza di sguardo – via via erosa dal dolore inconsolabile negli ultimi anni – la sensazione che quando si scioglieva in un sorriso lo facesse per concessione e non per empatia come un sovrano, solo a tratti e imprevedibilmente benevolo.



Eppure, era un uomo che interpretava la politica come un’arte: totalizzante, pericolosa e appagante, un viaggio ai bordi di un precipizio, dove ogni passo può essere fatale, ma bisogna osare duellando contro l’imprevedibilità del caso, conciliando perizia e calcolo con la pulsione di slanci improvvisati, ispirati più dal corpo che dalla mente. Craxi per prevenire le avversità, si fidava del proprio pensiero predittivo, dove investiva in creatività, fertilità ideativa, cercando soluzioni divergenti, non quelle che ci si aspettava assumesse. Dunque sorprendeva e infastidiva, spesso prestava il fianco a fraintendimenti a vantaggio degli avversari, che temeva più di quanto lasciasse trasparire. E aveva ragione, oppure fu proprio la sua diffidenza ad avverare la profezia.



Oggi, decantato tutto quel crudele fumo che acceca gli occhi dei popoli quando è il tempo di concentrare contro un uomo-simbolo tutte le rabbie accumulate verso i mali del mondo, il suo modo di interpretare la realtà italiana appare ai miei occhi più chiaro: laddove la società e l’economia post industriale stava cambiando vorticosamente verso sfondi in cui la libertà crescente, il moltiplicarsi di strumenti per vivere più vite in molti luoghi, gustare infiniti sapori e odorare bouquet cangianti di continuo si poteva rischiare di perdere il senso lui, laico e visionario, cercava una bussola per la sua gente, da autentico condottiero.



Un condottiero imponente, capace di svaporare, nel verbo misurato e aguzzo, un’energia passionale tracotante. E s’ispirava alla storia del suo popolo e ai capi delle origini come gli amati Garibaldi e Mazzini, al loro ardimento romantico, alla loro sfida rivolta implicitamente contro gli Stati sospettosi verso chi fomentava un movimentismo libertario nel cuore del Mediterraneo. Omaggiava l’eroe dei due mondi come Picasso ha rivisitato il Le Dejeuner sul l’herbe di Manet quando sfidava gli USA nella crisi di Sigonella opponendo i nostri Carabinieri agli uomini della Delta Force per rivendicare un diritto di sovranità o sosteneva Arafat comprendendo, con gli occhi dello storico, le ragioni pur vane di una lotta armata.

Combatté contro la burocrazia tracimante dalla sua destra e dalla sua sinistra, tentò di modernizzare il paese dialogando con la grande finanza e ripensando il modo di salvaguardare gli interessi pubblici nel mercato, istituzionalizzò il fenomeno del proliferare di canali televisivi favorendo il suo amico, ma assecondando i desideri di milioni di italiani e assicurando un sostanziale pluralismo delle voci nella comunicazione moderna; impose agli operai e al PCI la sostanziale morte della scala mobile, ma compensò con una serie di misure di contenimento di tariffe e imposte, introdusse lo scontrino fiscale grazie alla determinazione del suo Ministro della Finanze repubblicano Bruno Visentini, primo segno concreto ed efficace di lotta all’evasione.

Craxi con la moglie

Fallì molti obiettivi, in primis le riforme istituzionali, ma ebbe una visione lucida fino alla fine su ciò che occorreva per il suo paese. Purtroppo, il grande potere che accumulò, lui e il suo partito, attrasse mediocrità, fiumi di denaro illecito, opportunismi e amanti di quello sfarzo che lui aborriva. Come sempre Martelli ricorda, all’uomo più potente spetta la pena maggiore quando un intero sistema crolla: alcuni pagano prezzi minori, altri non reggono l’onta, altri ancora la fanno franca e passano il guado come il ragazzino che corre più veloce degli altri dopo un furto di polli.

Lui ha ripercorso la storia, che molto amava, di altri comandanti d’eserciti perdenti, vivendo l’agonia dell’isolamento, dell’abbandono e del disprezzo prima che il corpo decidesse la morte per lui, ostinato cercatore di giustizia.