UN GIORNO AL QUIRINALE

Il Quirinale è un luogo austero, ma non distante: sebbene i corazzieri siano altissimi, fermi e ornati fanno schioccare i tacchi per cordialità, non per indicare pericolo o ossequiare i potenti: non sanno chi siamo, ma salutano, tutti.

Il lungo corridoio che porta alla sala dei ricevimenti è impreziosito da stucchi e arazzi antichi eppure non stonano le opere contemporanee, probabili doni d’artista al Presidente, posate di tanto in tanto su tavolini rococò: i tempi delle bellezze s’intersecano senza paura, ignorando le sequenze lineari alle quali i libri di scuola ci hanno abituati: si sa, le emozioni stanno sempre nell’istante, anche quando evocano eventi passati.

Si parla di montagna al Quirinale, quella fragile delle aree interne, dove la natura può tornare in fretta a essere matrigna e inospitale se non saremo saggi e alimenteremo di nuova linfa avamposti e bivacchi di frontiera, ovvero villaggi e frazioni. Ma si parla anche della montagna prodiga di meraviglie silenziose, di presenze uniche e discrete; si parla della montagna teatro di sport e di benessere psicofisico, anfiteatro ideale per eventi di danza, musica, spettacolo en plein air insomma, luogo elettivo di vite intense e pulsanti.

E noi siamo qui, felici di dire che anche una città è terra di montagna se sa piegarsi al territorio circostante, lasciandosi invadere di natura, cibo, stili di vita per diventare testa di ponte tra l’uomo delle metropoli e quello delle vette, ed è funzionale alla crescita e alla valorizzazione di tutto il territorio intorno, se se ne nutre.

Il Presidente parla per ultimo, dopo avere ascoltato tutti gli interventi precedenti con attenzione, in particolare quello di una giovane sindaca di Fonni, alle pendici del Gennargentu “dalle vette quasi profilate d’argento che dominano le grandi valli della Barbagia”, come scrisse Grazia Deledda. In un consesso così solenne non teme di accusare la politica di miopia, perché incapace di ripartire i copiosi finanziamenti in arrivo secondo logiche di riequilibrio tra zone ricche e quelle povere a grave rischio spopolamento. Che qualcuno raccolga l’appello, in nome di Dio…

Sembra sollevato Sergio Mattarella dal fatto che presto terminerà il suo mandato, si muove con l’eleganza ricurva di un anziano nobile e umile insieme, sfodera il suo mezzo sorriso assottigliato quasi fosse prodotto a stampa, ma punta i suoi occhi chiari e luminescenti come luci natalizie su ciascuno di noi, distribuendo impercettibili lampi di riconoscenza. A questi messaggi del corpo aggiunge delle piccole riverenze.

L’eloquio del Presidente è asciutto e scandito secondo delle linee d’intonazione piatte di breve/media lunghezza, spesso si ferma su una preposizione come per lasciare una frazione di secondo alla nostra immaginazione e poi precipita verso la conclusione della frase; dunque il tono è uniforme, la varietà è lasciata alla segmentazione delle frasi ora estese e sgranate, ora brevi e asseverative.

Quel piccolo difetto di pronuncia, una S che s’imparenta spesso con una F, fa pensare a qualcosa di infantile rimasto incagliato dentro un corpo solidificato in istituzione: rassicurante, senza apparente origine e senza fine, più simile a uno stabile, che a un fiume. Parimenti quel guardare il foglio con una lieve incertezza sembra dover colmare una certa distanza tra sé e i pensieri scritti umanizzando, con un po’ di levità, un piglio regale, signorile come lo sono i grandi uomini, le grandi donne di Palermo.

Tutto scorre logico, pulito, quasi inesorabile ma mai del tutto prevedibile: elencare valori o caratteristiche di un popolo suona vuoto se sono proclamate per convenzione, se servono a colmare una sostanziale insignificanza per chi le pronuncia. Ma quando dietro si percepisce il lampo di una verità, una scritta come “io sono così” allora la parola affonda.

Così Matttarella canta la capacità delle persone di montagna – e di se stesso – di essere solidali, perché la terra è impervia e la solitudine compagna fedele; d’essere sobri, perché bisogna coprirsi, proteggersi e da noi gli specchi sono rari, la neve è opaca, le rocce riflettono solo mille sfumature di luce senza forme; d’essere liberi, perché gli orizzonti sono sfide continue, ostacoli da valicare, siepi oltre le quali gettare lo sguardo verso infinite terre. E tutto appare vero, prezioso, nostro.

Guarda noi sindaci il Presidente e ci punzona a fuoco con lo sguardo, affidandoci il compito di perpetuare questi valori, con sacrificio e dedizione, dimostrando come la terra, la nostra terra è madre dei pensieri più alti.

M’inchino, come a ricevere una benedizione.

Grazie e buen camino d’ora in poi, Presidente.