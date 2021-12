Approvato lo studio di fattibilità ampliamento videosorveglianza

La decisione di procedere con l’ampliamento è stata presa in modo da poter fornire alle Forze di Polizia operanti sul territorio un sistema di videocontrollo esteso anche ad aree cittadine sensibili dove sono avvenuti diversi episodi di criminalità a opera di persone recentemente deferite all’Autorità Giudiziaria che hanno compiuto reati di varia natura, tra cui molestie nei confronti dei passanti, attività di spaccio di stupefacenti, danneggiamenti di beni sia privati che di proprietà pubblica.

Il progetto, presentato dalla società partecipata In.Va., prevede l’installazione di 53 telecamere di cui 52 ambientali fisse con risoluzione 4MP o superiore e una telecamera brandeggiabile: 17 di queste saranno posizionate all’interno del perimetro dei Giardini “E. Lussu” per la copertura dell’area e per la ripresa dell’area verde della “Tour du Pailleron”; 9 troveranno posto in via Matteotti per la ripresa di questa strada e degli incroci con le vie Cerise, Frutaz e Cerlogne; 14 telecamere seguiranno il perimetro Sud delle mura romane all’interno dell’area dell’autostazione per la copertura della zona verde, dei passaggi pedonali e delle aree di sosta dei veicoli; 9 saranno installate lungo la copertura dell’autostazione e dei passaggi pedonali, degli accessi alla struttura e del transito veicolare; 3 telecamere fisse e quella orientabile saranno ubicate nei giardini di piazza Manzetti per controllare anche l’area della piazza, la rotatoria e l’area verde.

All’interno dell’autostazione sarà individuato un locale che fungerà da “Centro Stella”, vale a dire nodo di raccolta primario delle registrazioni e centro di interconnessione del sistema al network federato di videosorveglianza composto da 120 telecamere collegate in rete e distribuite sull’intero territorio urbano, a sua volta collegato alle Forze dell’Ordine tramite un doppio collegamento in fibra dedicato.

Commenta il sindaco Gianni Nuti: «Insieme all’attivazione delle telecamere in place Soldats de la Neige e con il progetto che andremo a breve ad approvare per il resto del quartiere Cogne, l’ampliamento deciso oggi testimonia lo sforzo che questa Amministrazione sta compiendo per rendere Aosta una città più tranquilla, ordinata e sicura nella percezione dei suoi abitanti, al contempo fornendo un supporto efficace e tempestivo all’azione preventiva e repressiva delle Forze dell’Ordine».