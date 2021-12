La Giornata internazionale della montagna ad Arvier

Prosegue la collaborazione fra il Comune di Arvier e il photo Contest #vdamountainday. Infatti, dopo aver premiato una fotografia nell’edizione 2019 e una seconda nell’edizione 2020, il borgo di Leverogne accoglie ed espone una selezione di 18 immagini dedicate alla montagna valdostana. L’inaugurazione del percorso è avvenuta, non a caso, l’11 dicembre: Giornata internazionale della montagna.

"Non abbiamo ritenuto opportuno, vista la situazione di contesto - ha spiegato il sindaco Mauro Lucianaz - organizzare un evento pubblico ma ognuno, con i propri tempi, potrà godersi la scoperta delle immagini disseminate nel nostro borgo storico".

Le immagini saranno esposte sino al dicembre 2022.

"È per noi un piacere - commenta Laura Agostino, direttore artistico di #vdamountainday - vedere le foto dei nostri concorrenti valorizzata in questa mostra a cielo aperto. Invitiamo i partecipanti delle due ultime edizioni a venire ad Arvier, per vedere se le loro foto sono fra quelle selezionate. Infatti sono state rimesse in gioco tutte le foto iscritte e non solamente quelle che erano già state scelte dalle giurie. Vi erano infatti foto molto belle, purtroppo escluse perché fuori tema, che qui hanno trovato una loro collocazione".

Arvier, per il periodo natalizio, si presenta con la sua proposta per famiglie: acceso l’albero di Natale in piazza della Chiesa, predisposto il programma di spettacoli e laboratori per bambini, offre agli amanti della montagna anche i suoi itinerari.

«La nostra big bench, che è la 178a al mondo, è stata inaugurata in settembre ed è accessibile tutto l’anno. Collocata su un cocuzzolo a monte della frazione Verney, offre una vista sul paesaggio circostante che vale la pena di essere apprezzata», spiega il presidente della Pro Loco, Alessio Floccari.