I ghiacciai salgono in quota

Parlando di ghiacciai, in Valle d'Aosta, "ogni anno perdiamo l'equivalente del centro della città di Aosta in termini di chilometri quadrati". Ad affermarlo è Jean-Pierre Fosson, segretario generale della Fondazione montagna sicura, intervenuto questa mattina durante la conferenza stampa "Acqua, neve e ghiaccio: impatti del cambiamento climatico in Valle d'Aosta e prospettive future", in scena al Palazzo regionale. In futuro, "questo porterà a scordarci dei ghiacciai al di sotto dei 3.000-3.500 metri e avrà delle conseguenze importante sulle portate dei nostri torrenti", aggiunge Edoardo Cremonese, tecnico dell'Arpa Vda.

Sul fronte precipitazioni, "non cambierà la quantità totale- spiega Cremonese- di acqua che cade in un anno ma la sua distribuzione stagionale, avremo più acqua in inverno quando farà più caldo e meno acqua in estate". Per quanto riguarda la neve, "il territorio regionale si dividerà in due- aggiunge Cremonese- a bassa quota ne avremo di meno e ad alta quota potremo averne di più". Tutto ciò si traduce "in un minor stock idrico conservato nella neve a fine inverno".

Notevoli gli impatti sul mondo dell'agricoltura: "Il fabbisogno irriguo aumenterà del 20-40% in quella fetta di territorio strategica per la gestione estiva del bestiame", afferma ancora Cremonese. Nel settore idroelettrico, asset strategico per la Valle d'Aosta, l'impatto della riduzione della disponibilità d'acqua "sarà ridotto per gli impianti dotati di bacino di accumulo responsabili del 40% della produzione dell'energia elettrica e questo ci permetterà di essere competitivi". Il discorso è diverso per gli impianti a fluente, che "potrebbero andare in difficoltà durante le magre estive", conclude il tecnico dell'Arpa.

Per Luca Ferraris, presidente della fondazione Cima, "i cambiamenti climatici possono essere giocati in attacco e rappresentare delle opportunità per lo sviluppo di nuove forme di turismo, nuovi modi di fare agricoltura e nuove vie per immaginare la sostenibilità". E aggiunge: "Per gli amministratori è il momento migliore di gettarsi oltre l'ostacolo cogliendo le opportunità offerte dal New green deal europeo, dal Pnrr e dal Next generation Eu". Immaginare un futuro sostenibile "significa prendere in considerazione anche l'aspetto sociale ed economico", incalza Luca Franzoso, dirigente regionale del dipartimento Ambiente soffermandosi sul secondo dei testi proposti. La strategia di adattamento descritta nel documento "vuole puntare a minimizzare i rischi e ridurre la vulnerabilità del settori socioeconomici della Regione, tutelando in primis la salute e la sicurezza della popolazione e aumentando la la resilienza del nostro territorio affinché non si trovi impreparato ad accogliere l'aumento delle temperature", aggiunge.



Parte dei testi possono essere letti in rete sul nuovo portale dello sviluppo sostenibile della Regione Valle d'Aosta.