Domani domenica 12 dicembre sainte Jeanne-Françoise de Chantal

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Domenica 12 dicembre

Cattedrale - ore 7.30

S. Messa

Lunedì 13 dicembre

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Martedì 14 dicembre

Vercelli - mattino

Partecipazione al Consiglio generale OFTAL

Mercoledì 15 dicembre

ore 8.45-12.45

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici

Seminario - ore 17.30

Consulta delle Aggregazioni laicali

Giovedì 16 dicembre

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Venerdì 17 dicembre

Cattedrale - ore 10.00

S. Messa interforze in preparazione al S. Natale

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Le Messager Valdotain ricorda sainte Jeanne-Françoise de Chantal

La Chiesa celebra Beata Maria Vergine di Guadalupe

Una madre per tutti i popoli, che sa parlare a ogni cultura: è così che ancora oggi si presenta la Vergine di Guadalupe, vero cardine spirituale del Centro e Sud America. Apparve tra il 9 e il 12 dicembre 1531 a un indio messicano forse già sessantenne, Juan Diego Cuauhtlatoatzin, che è santo dal 2002. A quel tempo il Messico era terra di conquista ma anche di sfregio alla dignità umana, perché spesso i conquistatori non ebbero pietà per gli indios. Anche per questo l'apparizione di Maria è un segno di cura nei confronti degli oppressi e dei sofferenti di tutto il mondo. Al veggente Maria affidò il compito di fa costruire una basilica dedicata a lei ma non fu facile convincere il vescovo: ci volle un prodigio, con l'immagine della Madonna che apparve sul mantello del contadino.

Il sole sorge alle ore 8, 02 e tramonta alle ore 16,35