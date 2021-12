ENFANTHÉÂTRE:Habanera Teatro presenta « LE 12 NOTTI DELLA BEFANA »

!2 son le notti, dalla notte del 25 Dicembre alla notte del 5 Gennaio, in cui la Befana intraprende un viaggio che la porterà a riconquistare il suo ruolo che pian piano ha perso nella fantasia dei bambini occidentali, a causa della televisione e della pubblicità. Per restituir loro la fantasia la Befana dovrà farsi aiutare dai bambini più poveri del mondo: africani, asiatici, sud americani e russi.

Alla fine riuscirà a ripartire carica di regali, appena in tempo per la notte del 5 Gennaio, dopo aver attraversato in lungo e in largo tutta la Terra.

Le sfumature del testo e il fascino della narrazione sono sapientemente proposti grazie all’uso del teatro di figura con burattini e pupazzi animati in gommapiuma. Il copione de Le 12 notti della Befana ha vinto il primo premio Ribalta di Fantasia edizione 2005.

Con Patrizia Ascione e Stefano Cavallini Regia Stefano Cavallini Testi Stefano Cavallini e Patrizia Ascione Musiche Luis Bacalov, Gianni Coscia, Gianluigi Trovesi, Fiorenzo Carpi Costumi, scenografie e pupazzi Patrizia Ascione.