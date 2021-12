Domenica ventata e sensazione di raffreddamento

Temperature: in aumento deciso, in aumento lieve le minime nelle valli, che saranno in lieve rialzo nelle valli a foehn e in calo in quelle a inversione termica.

Pressione: ancora in aumento.

Venti: 3000 m da forti settentrionali a deboli da NW; foehn nelle valli al mattino, poi a episodi o calmi.