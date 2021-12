Per rispondere alle richieste del mercato del lavoro aperte le iscrizioni a 4 percorsi formativi gratuiti

Rispondere alle nuove richieste del mondo del lavoro, creando operatori professionali pronti ad affrontare le esigenze del mercato degli studi medici, dei servizi alberghieri, dell’assistenza e riparazione dei dispositivi digitali e dell’informatica.

È con questa visione che Progetto Formazione ha realizzato 4 percorsi formativi gratuiti e con indennità di frequenza rivolti a disoccupati o persone in cerca di prima occupazione, domiciliati in Valle d’Aosta e di età compresa tra i 25 e i 67 anni non compiuti (18-30 per Assistente e manutentore di Dispositivi Digitali), che prenderanno il via nel prossimo mese di gennaio.

In particolare, le quattro iniziative hanno come obiettivo quello di fornire nuove competenze professionali in settori in cui le possibilità occupazionali sono buone, attraverso la creazione di Assistenti di Studio medico, Operatori di servizi alberghieri di housekeeping, Assistenti e Manutentori di dispositivi digitali, Addetti informatici certificati icdl 2022.

Per tutti e quattro i percorsi, al via nel mese di febbraio, le iscrizioni, aperte dal 13 dicembre 2021 al 12 gennaio 2022, potranno essere presentate via mail all’indirizzo iscrizionifse@<wbr></wbr>progettoformazione.org o direttamente presso le sedi di Progetto Formazione (Pollein, Châtillon). Per informazioni visitare il sito www.progettoformazione.org, o telefonare ai seguenti numeri 378/3031235, 0165/43851, 0166/691150.

ASSISTENTE DI STUDIO MEDICO

Della durata complessiva di 400 ore, si svolgerà ad Aosta e per le esperienze di stage (200 ore) negli studi medici del territorio regionale. Lo scopo del corso è quello di formare una figura specializzata in grado di operare all’interno di studi medici di base, ambulatori specialistici privati, poliambulatori, strutture sanitarie, riabilitative e cliniche.

L’assistente di studio medico svolge il ruolo di raccordo tra il professionista sanitario ed il paziente, fissa appuntamenti, aggiorna archivi e cartelle cliniche, riceve e registra i pagamenti.

OPERATORE SERVIZI ALBERGHIERI DI HOUSEKEEPING

Della durata di 820 ore con esame di qualifica professionale finale, si svolgerà ad Aosta per la parte teorica e in alberghi e strutture ricettive del territorio regionale per le esperienze di stage (400 ore).

Promosso in collaborazione con l’Associazione degli Albergatori e Imprese Turistiche della Valle d'Aosta - ADAVA, il corso ha l’obiettivo di formare personale qualificato in grado di operare nel settore alberghiero.

L’operatore dei servizi alberghieri di housekeeping realizza la pulizia, il riordino e la manutenzione delle camere, dei bagni e delle parti comuni delle strutture alberghiere o turistiche, partecipando anche al servizio delle piccole colazioni e ai servizi di lavanderia.

ASSISTENTE E MANUTENTORE DI DISPOSITIVI DIGITALI

Sono previsti due corsi differenti (“Riparatore di Personal Computer” e “Assistente dei dispositivi mobili”), della durata di 160 ore ciascuno e si svolgeranno ad Aosta

L’iniziativa, promossa in collaborazione con l’”ISIT Manzetti” di Aosta e l’”ISILTP Brambilla” di Verrès, si rivolge ad un pubblico giovane ed è finalizzato all’acquisizione di competenze tecniche immediatamente spendibili nell’ambito dell’assistenza e della riparazione dei dispositivi digitali e dei personal computer.

Il riparatore di Personal computer è in grado di assemblare un personal computer, installare e configurare componenti hardware. L’assistente dei dispositivi mobili è in grado di installare, configurare e riparare la parte hardware e software di smartphone, smartwatch e tablet.

INFORMATICA ICDL 2022

Sono previsti 12 differenti corsi della durata di 40 ore ciascuno relativi all’utilizzo del pacchetto Office o di Internet. I percorsi si svolgeranno presso le aule attrezzate di Châtillon e Aosta.

Si tratta di percorsi di alfabetizzazione informatica finalizzati all’acquisizione delle competenze informatiche di base previste dalla Patente Europea del Computer ICDL (International Certification of Digital Literacy).

L’obiettivo principale è quello di consentire a chiunque ne abbia necessità di recuperare competenze informatiche che sono oggi da considerarsi indispensabili, o di certificare le conoscenze informatiche già possedute. I partecipanti potranno sostenere gratuitamente gli esami ICDL/ECDL, corrispondenti ai corsi seguiti, presso Progetto Formazione che da oltre 15 anni è Test Center accreditato AICA.