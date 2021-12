Oggi venerdì 10 dicembre Notre-Dame de Lorette

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Venerdì 10 dicembre

ore 10.00-12.00

Riunione in videoconferenza del Direttivo

della Commissione Presbiterale Regionale

Ore 16.00-17.30

Riunione in videoconferenza

del Consiglio per gli Affari giuridici della CEI

Sabato 11 dicembre

Chiesa parrocchiale di Pollein

S. Cresime

Seminario - ore 17.30

Incontro con gli Insegnanti di religione cattolica

Domenica 12 dicembre

Cattedrale - ore 7.30

S. Messa

Lunedì 13 dicembre

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Martedì 14 dicembre

Vercelli - mattino

Partecipazione al Consiglio generale OFTAL

Mercoledì 15 dicembre

ore 8.45-12.45

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici

Seminario - ore 17.30

Consulta delle Aggregazioni laicali

Giovedì 16 dicembre

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Venerdì 17 dicembre

Cattedrale - ore 10.00

S. Messa interforze in preparazione al S. Natale

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Le Messager Valdotain ricorda Notre-Dame de Lorette

La Chiesa celebra Beata Vergine Maria di Loreto

La venerazione per la Santa Casa di Loreto è stata, fin dal Medioevo, l’origine di quel peculiare santuario frequentato, ancora oggi, da numerosi fedeli pellegrini per alimentare la propria fede nel Verbo di Dio fatto carne per noi. Questo santuario ricorda il mistero dell’Incarnazione e spinge tutti coloro che lo visitano a considerare la pienezza del tempo, quando Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, e a meditare sia le parole dell’Angelo nunziante l’Evangelo, sia le parole della Vergine che rispose alla divina chiamata.

Adombrata di Spirito Santo, l’umile serva del Signore è divenuta casa della divinità, immagine purissima della santa Chiesa. Il santuario, strettamente vincolato alla Sede Apostolica, lodato dai Sommi Pontefici e universalmente conosciuto, ha saputo illustrare in modo eccellente, nel corso del tempo, non meno di Nazaret in Terra Santa, le virtù evangeliche della Santa Famiglia.

Nella Santa Casa, davanti all’effige della Madre del Redentore e della Chiesa, Santi e Beati hanno risposto alla propria vocazione, i malati hanno invocato consolazione nella sofferenza, il popolo di Dio ha iniziato a lodare e a supplicare Santa Maria con le Litanie lauretane, note in tutto il mondo. Papa Benedetto XV proclamò la Beata Vergine di Loreto “Patrona principale presso Dio di tutti gli aeronautici”.

In data 7 ottobre 2019 Papa Francesco, tramite la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, ha decretato l'inserimento della memoria facoltativa della Beata Maria Vergine di Loreto nel Calendario Romano al 10 dicembre, giorno in cui vi è la festa a Loreto.

