Il covid continua ad assediarci

Con 26 nuovi positivi e 54 guariti rilevati nelle ultime 24 ore, migliora il quadro epidemiologico del Covid 19 in Valle d'Aosta. I dati sono riportati nel bollettino di aggiornamento diffuso dalla Regione sulla base dei numeri forniti dall'Usl della Valle d'Aosta. Gli attuali positivi tornano a scendere: sono 716, di cui 692 in isolamento domiciliare. In calo anche i ricoveri, sono 24, uno in meno di ieri, di cui 23 si trovano nei reparti ordinari e uno solo in terapia intensiva. I casi testati nell'ultima giornata sono stati 261, i tamponi processati 3.016. I dati sono riportati nel bollettino di aggiornamento diffuso dalla Regione sulla base dei numeri forniti dall'Usl della Valle d'Aosta.

Dal confronto con i dati registrati un anno fa, emerge che il 10 dicembre 2020 i positivi erano 783, di cui 98 ricoverati nei reparti ordinari e 10 in terapia intensiva. I tamponi effettuati erano stati 375, e si rilevava un tasso di positività pari al 4,75% (oggi sceso allo 0,9%). Allora i vaccinati erano zero, oggi sono 89.744.

AGGIORNAMENTO SULLE QUARANTENE COVID-19 NELLE SCUOLE DELLA VALLE D’AOSTA

L’Assessorato dell’Istruzione, Università, Politiche giovanili e Partecipate informa che, in base alle disposizioni del Servizio di Igiene e Sanità pubblica dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, negli ultimi sette giorni risultano in quarantena 15 nuove classi. La sorveglianza sanitaria con tamponi antigenici è stata attivata per 21 altre classi.

SITUAZIONE IN ITALIA

20.497 nuovi casi con 716.287 tamponi e 118 morti

Dal 3 aprile non si sfondava quota 20mila contagi giornalieri. Il tasso di positività si attesta al 2,9%. Guarite 11.777 persone. Rezza: in Italia 26 casi segnalati di variante Omicron.

Sono 816 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 5 in più rispetto a giovedì nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 76. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono invece 6.483 , 150 in più rispetto alle 24 ore precedenti. Sono 263.148 gli attualmente positivi, 8.595 in più rispetto a giovedì.