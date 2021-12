Mostra "La bomba e il silenzio" dedicata al Pretore Giovanni Selis

Sabato 11 dicembre 2021, alle ore 15, nei locali della sede di Libera Valle d'Aosta in via Boson 6 ad Aosta, sarà inaugurata la mostra "La bomba e il silenzio" dedicata alla vita e all'operato del Pretore Giovanni Selis.

La mostra-progetto è stata curata dai volontari dell'associazione di promozione sociale MIA (Memoria Impegno Azione), braccio operativo di Libera Valle d'Aosta. Il lavoro si è sviluppato tra luglio 2020 e settembre 2021 ed è interamente finanziato dal riconoscimento ottenuto nell'ambito della decima edizione del Premio regionale per il Volontariato, promosso dal Consiglio Valle.

Giovanni Selis, conosciuto anche come il "pretore d'assalto", ha operato in Valle d'Aosta negli anni '70 e '80. Dopo aver subito due attentati da cui è uscito miracolosamente illeso, la sua attività di indagine si è bloccata: rimasto isolato, è scomparso precocemente all'età di 51 anni ed è ora sepolto al cimitero di Rhêmes-Notre-Dame. La mostra ha l'intento di ricordare il suo impegno nella difesa della legalità e nella tutela del patrimonio naturalistico e ambientale della Valle d'Aosta.

Dopo l'inaugurazione, sono previste visite aperte al pubblico dalle ore 16 alle 18 nella giornata di sabato, mentre domenica 12 dicembre, la mostra sarà aperta dalle ore 10 alle 18. Per motivi di sicurezza e di distanziamento, la mostra non potrà essere visitata da più di otto persone contemporaneamente: è quindi necessario prenotarsi, mandando una mail a assmiavda@gmail.com o a liberavda@gmail.com, oppure chiamando il numero 3315605702. Per l'accesso è richiesto il green pass rinforzato, come da normativa in vigore per le manifestazioni pubbliche.