I Due Cavalli Bianchi di Giovanni Boldini e la vera corsa al Colle

Tutte le opzioni riguardano il timore, o la volontà, di provocare le elezioni anticipate, mentre urge proseguire con il programma di riforme legato al PNRR ed ai finanziamenti – prestiti dell’Europa. Da un lato, v’è un candidato autorevole come Mario Draghi che rassicura i mercati e la finanza e, d’altro lato, si paventa un cambio di guardia a Palazzo Chigi con il possibile sfaldamento delle forze politiche ammassate al Governo, perché le liti sono all’ordine del giorno e perché i 6.000 emendamenti alla legge finanziaria mostrano una vera distanza tra la politica dei compromessi e la linea costruttiva del Presidente del Consiglio.

Chiunque capisce che con Draghi al Quirinale il primo Ministro da Lui indicato porterebbe avanti il programma senza interrompere la legislatura, ma non è detto che il Ministro tecnico incaricato avrebbe il potere carismatico di contemperare le esigenze di bandiera delle varie forze politiche, comprese quelle che da tempo scalpitano per il ricorso alle urne. Il clima politico non è dei migliori, mentre è in corso una campagna vaccinale già contestata da milioni di cittadini.

Del resto, la massiccia astensione di così tanti elettori nell’ultima tornata amministrativa, ha posto in luce una sfiducia sia verso la classe politica in genere sia verso le Istituzioni che non riescono più a parlare con la gente comune, quella che vive le asprezze di una economia gravata da troppe tasse, da evasioni fiscali imponenti, dalle spinte della malavita, dal carovita, dall’immigrazione fuori controllo e da nuove ondate di contagi.

Cavalli di razza se ne vedono davvero pochi, mentre crescono le divisioni ed una certa confusione tra le più importanti forze politiche perché la vera posta in gioco non è tanto la Presidenza della Repubblica, bensì l’identità delle forze politiche che governeranno l’Italia dopo vere elezioni.

I “Due cavalli bianchi” dipinti da Giovanni Boldini tra il 1881 ed il 1886 – un magnifico olio su tela, 153 x 122,5 cm – in dotazione al Museo Giovanni Boldini di Ferrara facevano parte di una articolata creazione intitolata “Le pont des Saints-Pères” per raffigurare una fanciulla che porta in salvo il piccolo fratello fuori dalla strada, dove stanno arrivando due cavalli in piena corsa sfrenata. Quest’opera, un capolavoro, suggerisce l’idea di una concitazione che può esprimere l’ansia della corsa, ma anche il senso di un pericolo difficile da scampare.

I cavalli di razza sono belli da ammirare, ma occorre evitare che nella loro corsa verso il traguardo facciano dei danni. Il processo elettorale non è poi una grande incognita se si guardano i sondaggi e tale consapevolezza spinge le forze politiche interessate ad accelerare, mentre chi teme d’essere marginale vuole, comunque, tentare la carta della sopravvivenza nel nuovo Parlamento, ridimensionato già di per sé dalla “riforma” che ha ristretto il numero dei parlamentari.

Di questo passo, il punto di partenza – la conquista del Colle – rischia di coincidere con il punto finale per via di molti parlamentari liberi da vincoli di partito, che vogliono terminare la legislatura. Così, mentre ovunque si accendono le luci del Natale, resta incerta la speranza di una Italia migliore.