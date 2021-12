La cannabis è dannosa per gli animali?

Man mano che la cannabis diventa una sostanza ogni volta più accettata dalla società, ottenendo l'approvazione legale in diversi paesi col passare del tempo, si scoprono nuovi usi della pianta.

Tutto è iniziato con gli usi più semplici della pianta, che erano per lo più legati alle sue grandi proprietà antinfiammatorie e analgesiche, comunemente usate per trattare i sintomi dei malati di cancro sottoposti a trattamenti chemioterapici.

Tuttavia, ora gli usi della cannabis sono estremamente estesi, dal campo medico fino al punto di vista della bellezza e della salute. Il catalogo dei prodotti a base di marijuana conta oggi ogni sorta di varietà, dal semplice olio di CBD, caramelle o diversi tipi di commestibili a lozioni, balsami, creme per il viso e qualsiasi cosa la vostra mente possa immaginare, si possono persino trovare tessuti fatti di canapa di cannabis, per intenderci.

Ma ora, mentre la marijuana continua a crescere, la gente è ancora curiosa di esplorare i limiti della pianta, per vedere fin dove arrivano i suoi usi. Una domanda comune, per esempio, è se la cannabis sia dannosa per gli animali o meno, e se sia consigliabile dare ai propri animali domestici medicine a base di marijuana o meno.

Beh, la risposta è un po' più complessa del sì o del no. Quando si parla dei diversi usi della cannabis, c'è una grande parentesi che va spiegata. La marijuana è composta da un'enorme quantità di composti diversi che, tutti insieme, e in diverse combinazioni, lavorano insieme per fornire questo o quell'effetto. Tra questi composti, potresti aver sentito parlare dei due molto famosi, THC e CBD, o tetraidrocannabinolo e cannabidiolo. Questi due hanno una differenza importante: uno di loro, il THC, fornisce gli effetti che sono tipicamente associati con lo sballo da cannabis, mentre l'altro, il CBD, non lo fa. Ed è questa differenza che fa sì che la gente opti per questo o quel prodotto infuso con l'erba, a seconda degli effetti desiderati.

Il THC e il CBD fanno molto di più che sballare o meno, perciò è fondamentale che quando si cerca di iniziare ad aggiungere la cannabis alla propria vita, sia come trattamento medico o sanitario, ci si informi abbastanza da sapere quale prodotto scegliere. E lo stesso vale per l'uso della cannabis sui vostri animali domestici.

Si è scoperto che il THC non è proprio l'ideale per gli animali, anzi, può essere altamente tossico. Pensatela in questo modo, dato che il THC ci fa sballare, non sarà un'eccezione nemmeno per gli animali. Questo significa che se date da mangiare al vostro cane una qualsiasi forma di marijuana con una qualsiasi quantità di THC al suo interno, allora il vostro animale subirà un viaggio, e non un bel viaggio. Dato che sentirsi sballati è completamente esterno per loro, il vostro animale potrebbe seriamente impazzire per questo. Immaginate di iniziare a sentirvi strani e di non avere idea di cosa vi stia succedendo o perché, ovvero un incubo.

Tuttavia, le cose sono molto diverse quando guardiamo la relazione tra CBD e animali domestici. Questo composto, come abbiamo detto, non fornisce nessuna delle sensazioni associate ad uno sballo, ma fornisce davvero incredibili benefici per la salute, anche per gli animali. Diversi studi scientifici confermano il fatto che somministrare CBD a un cane può effettivamente ridurre il dolore e l'infiammazione, alleviare l'ansia e la depressione, alleviare o eliminare le convulsioni e persino migliorare le condizioni della pelle. Inoltre, il CBD è anche ottimo per trattare la perdita di appetito, il glaucoma e l'insonnia negli animali. Forse avete sentito parlare di proprietari di cani che scelgono di nutrire i loro cani o gatti con olio di CBD o qualsiasi altra forma di medicina CBD prima di viaggiare, per alleviare l'ansia causata dal prendere un volo. Inoltre, poiché il CBD può anche aiutare con l'insonnia, li aiuta ad addormentarsi più velocemente durante il volo stressante.

Quindi, se il vostro animale domestico sta attraversando un qualsiasi tipo di malattia o patologia, forse dovreste considerare di trattarlo con il CBD invece delle vecchie medicine tradizionali, che sono note per provocare effetti collaterali non molto piacevoli, come lo sconvolgimento dello stomaco. Tuttavia, consultate il vostro veterinario prima di prendere qualsiasi decisione sul trattamento del vostro animale.