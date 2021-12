Nuove idee per l'Europa: rendere i giovani valdostani parte attiva della Conferenza sul futuro dell'UE

Vuoi dire la tua sul futuro dell'Unione europea? Contribuisci anche tu a individuare le sfide per il territorio valdostano e per l'Europa nei prossimi decenni". È questa la sfida lanciata ai giovani valdostani dal progetto "Nuove idee per l'Europa", promosso dalla Presidenza del Consiglio Valle, l'Assessorato regionale degli affari europei tramite Europe Direct Vallée d'Aoste e l'Università della Valle d'Aosta. L'obiettivo è quello di rendere i giovani valdostani parte attiva del processo di riflessione sull'avvenire dell'UE, fornendo loro una cornice all'interno della quale confrontarsi.

L'iniziativa si terrà in due giornate, sabato 18 dicembre 2021 e martedì 11 gennaio 2022, durante le quali i giovani potranno dialogare tra loro e con esperti, accademici e rappresentanti delle istituzioni europee che garantiranno l'adeguato apporto di strumenti conoscitivi nell'elaborazione delle loro idee. Le idee sviluppate saranno poi caricate sulla piattaforma digitale interattiva messa a disposizione dalla Conferenza sul futuro dell'Europa e ulteriormente valorizzate a livello regionale, in sede istituzionale.

A partire da alcune delle peculiarità della realtà valdostana suscettibili di acquisire rilevanza nel contesto europeo, sono tre i temi individuati: il futuro della realtà alpina in Europa, il pluralismo linguistico nello spazio europeo, la regolamentazione e la geopolitica dell'acqua.