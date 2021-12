Piattaforma di partecipazione democratica al Piano regionale per la Salute e il Benessere sociale 2022-2025

Il Piano è il più importante documento di programmazione regionale per la salute e il benessere sociale a valere sui prossimi quattro anni; la piattaforma di partecipazione rappresenta un utile strumento di condivisione e di confronto con i cittadini, gli operatori e tutti gli enti e organismi del settore, e permette di portare a conoscenza di un ampio pubblico, prima della loro approvazione, le linee di programmazione sanitaria e sociale.

“Ritengo molto importante – riferisce l’Assessore Roberto Alessandro Barmasse – l’utilizzo di questo strumento di partecipazione dei cittadini, in quanto si tratta di una modalità che avvicina gli organi decisionali al cittadino e alle sue esigenze, in un confronto diretto e informale, nel quale ognuno può portare il proprio contributo e proporre delle soluzioni”.

Dopo la chiusura della Piattaforma di partecipazione democratica, a seguito dell’esame di tutti i contributi, l’Assessorato restituirà sulla medesima Piattaforma gli argomenti accolti nella revisione della bozza, in forma sintetica e generale per ciascuna delle Macro aree del Piano, mentre i contributi non recepiti nel documento finale saranno conservati per futuri sviluppi del Piano stesso nelle annualità successive.

Alla piattaforma democratica si può accedere direttamente dalla home page del sito internet dell’Amministrazione regionale all’indirizzo https://new.regione.vda.it/<wbr></wbr>sanita-salute-e-politiche-<wbr></wbr>sociali/partecipazione-<wbr></wbr>democratica/io-partecipo