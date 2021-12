NIJI E BATTITO, SORELLA E FRATELLO TG GRANDE CERCANO CASA

Niji e Battito sono sorella e fratello, anche se non sembra. Lei è una maremmana deliziosa, lui ha l'aspetto di un lupo, bello come il sole. Hanno circa 2 anni, sono vaccinati e microchippati, lei sterilizzata.

Per una serie di motivazioni familiari, dopo due anni vissuti in famiglia anche a contatto con bambini, sono stati portati in un rifugio pensione.

Da qui devono ripartire. Da qui deve esserci anche per loro una nuova vita da iniziare.

Sono di taglia grande, circa 40 kg, ma sono molto affettuosi e ben socializzati.

SI trovano in provincia di Roma e sono adottabili preferibilmente in zona, ma per ottime adozioni possiamo prendere in considerazione anche altre regioni del centro nord.

Per informazioni e contatti: cuoredicane@gmail.com tel 3936095360 (via whatsapp per favore)

Ci date una mano a trovare loro una nuova famiglia?

LUPA, bellissima pastora tedesca di 11 anni, in un attimo ha perso

tutto quando l' amato padrone se n'è andato improvvisamente



lasciandola legata fuori da un supermercato.

LUPA é una dolcissima creatura , abituata in casa, educata e tenera che,



dopo tre tristi anni in canile è stata salvata

per cercarle una casa e una famiglia amorevole per sempre.

Lupa si trova nel Lazio a Latina ma può raggiungere il nord tramite taxi dog autorizzato asl

Tina 3454931295 (mandatemi messaggio o w a se non rispondo)



Roberta.pe9@gmail.com