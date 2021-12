Le Comité Directeur du Savt-retraités, compte tenu et de l’importance et de l’actualité du dossier concernant l’exploitation de nos eaux, organise une rencontre publique portant sur le thème de :

«La question des eaux et la C.V.A.: une issue positive ou une amère déception » .

Et ce, dans le but de faire le point sur les raisons historiques, les limites et les contraintes ainsi que les actions nécessaires pour assurer, au Val d’Aoste, la continuité des concessions des eaux publiques à usage hydroélectrique.

La rencontre susdite aura lieu à Donnas – salle Bec Renon – à 18h00 du 15 décembre prochain.

La réunion, coordonnée par le secrétaire du Savt-retraités, verra les interventions de Alessandro Pelanda – secrétaire du Savt-énergie - Dino Viérin – membre du Comité confédéral du Savt – et Claudio Albertinelli – secrétaire général du Savt.

Green pass obligatoire et nombre de places limitées en raison des mesures anti-Covid.